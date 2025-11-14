Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México descarta intervención de Estados Unidos en el país tras las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera del pueblo del viernes 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la cooperación entre México y Estados Unidos, descartando una intervención estadounidense.

Esto a propósito de las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos ante el combate conjunto con México en contra del fentalino.

Además de negar la posibilidad de una intervención de su país en territorio mexicanos por las acciones de los cárteles de la droga.

Claudia Sheinbaum afirma entendimiento con Estados Unidos en temas de seguridad tras descartar intervención

La declaraciones de Marco Rubio resonaron en la prensa mexicana, debido a que estas fueron llevadas a la conferencia mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la mandataria emitió su opinión al respecto.

Al respecto de estas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las mismas van en congruencia con que “cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”.

Lo anterior pese a que haya algunas personas en México que pidan la intervención de Estados Unidos en estos temas de seguridad.

A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum destaca que así como lo confirmó Marco Rubio, “hay un entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad”.

“Reafirma lo que hemos estado planteando que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada. Entre otras razones aunque todavía hay personas que la piden aquí en México (...) queda claro lo que hemos venido planteando que hay un entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

A su vez la presidenta Claudia Sheinbaum también planteó que se garantiza la soberanía nacional, así como la integridad del territorio.

Adicionalmente de la colaboración y coordinación con Estados Unidos sin subordinación, como lo ha planteado en diferentes ocasiones.

En sus declaraciones Marco Rubio reconoció el trabajo de México para combatir el tráfico del fentanilo en medio de una reunión del G7 frente a medios de comunicación internacionales.

También en sus declaraciones Marco Rubio destacó que “México está haciendo hoy más que nunca” en el combate al fentanilo así como a otras sustancias.