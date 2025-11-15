El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el avance en la cooperación contra el narcotráfico entre ambos países.

El reciente jueves 13 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio también habló sobre el narcotráfico en México, descartando tanto una invasión como se planteaba, y destacó la excelente cooperación.

Ronald Johnson celebra avance en la cooperación México-Estados Unidos contra el narcotráfico

Mediante redes sociales, Ronald Johnson celebró la cooperación entre México y Estados Unidos que, tal como menciona, sigue avanzando con resultados concretos contra el narcotráfico.

En su mensaje, que también replicó en inglés, Ronald Johnson señaló que México y Estados Unidos siguen dando golpes a los cárteles y luchando contra el tráfico de fentanilo.

Además de que sigue la incautación histórica de armas, que es un ejemplo de seguridad compartida entre México y Estados Unidos.

Finalizó su mensaje al celebrar “cuando las naciones trabajan juntas” ya que la cooperación entre México y Estados Unidos deriva en el beneficio de su población.