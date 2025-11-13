Diputada del Partido Popular en España generó gran indignación al decir que México debe de agradecer La Conquista porque se dio la civilización.

Las declaraciones de la parlamentaria popular llegaron luego de que al Congreso de España enviaron la solicitud de que el país pida perdón a México por los abusos de La Conquista.

Diputada del Partido Popular provoca indignación al decir que México debe agradecer a España por la civilización

Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han exigido a España pedir perdón por los abusos en La Conquista.

Sin embargo, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo provocó indignación al decir que México debería de agradecer a España por la civilización.

Dado que exige que España pida perdón por la Conquista, ¿va usted a pedir perdón por las matanzas del Comunismo?



Sobre la Hispanidad, el perdón, la izquierda y la violencia.



Sesión de control.

⁦@GPPopular⁩ pic.twitter.com/W62VOz8MP3 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 12, 2025

Cayetana Álvarez destacó que con La conquista, España derrocó una tiranía que practicaba el canibalismo, construyó universidades y hospitales en América.

“Aquella España sólo merece agradecimiento, por aliarse con los bravos tlaxcaltecas para derrocar a una tiranía que practicaba el canibalismo” Cayetana Álvarez de Toledo

El discurso de Cayetana Álvarez fue más allá al señalar que con España llegó la civilización a América con leyes que reconocían los derechos de los indígenas y prohibía la esclavitud.

“Por construir universidades en el páramo y hospitales en la selva, por ser el primer imperio en discutir su propia legitimidad, por promulgar leyes que reconocían derechos a los indígenas y prohibía la esclavitud” Cayetana Álvarez de Toledo

Cayetana Álvarez destacó que España llevó “la civilización a América hace 500 años”, por lo que México debería de estar agradecido.

“Por promover el mestizaje y no la segregación, por forjar la hispanidad, una impresionante comunidad lingüística y moral” Cayetana Álvarez de Toledo

Diputada española crea polémica al arremeter en contra de Claudia Sheinbaum

Durante un pleno del Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo siguió con su discurso y arremetió en contra de Claudia Sheinbaum.

Y es que aseguró que es ella la que debe de pedir perdón por su “política de abrazos a los narcos” y por la muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

“La responsabilidad es individual, no colectiva. La tiene Sheinbaum por su política de abrazos a los narcos, que pida ella perdón a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manzo” Cayetana Álvarez de Toledo

Cabe recordar que Cayetana Álvarez de Toledo se encuentra estrechamente vinculada con el Partido Acción Nacional (PAN) y con el expresidente Felipe Calderón.

Su discurso ha creado gran indignación y es que consideran que Cayetana Álvarez de Toledo mezcló la narrativa histórica con ataques políticos contemporáneos.

Incluso, el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, le señaló que solo buscaba desviar la atención con temas que no tenían nada que ver.

“A usted lo que le molesta es que en México haya un gobierno de izquierdas; le gustaría que gobernara el señor Milei” Ernest Urtasun