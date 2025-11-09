El presidente de España, Pedro Sánchez, habla de la complicidad que tiene con México, asegurando que son “prioridad”.

Pedro Sánchez habló de la cercanía que España tiene con México, asegurando que a cada uno le toca reconocer los “claroscuros” que tienen como parte de su historia.

Presidente de España considera que se deben normalizar relaciones con México

Apuntando al bien de la relación que España debería tener con México, Pedro Sánchez habló para El País sobre su perspectiva sobre la alianza que se debe tener.

Pedro Sánchez compartió que a su perspectiva, España y México deben tener una relación sólida. Sin embargo, no dejó en el olvido la historia que los divide.

El presidente de España apuntó que le gustaría tener una relación más cercana a México, sin embargo, dejó en claro que reconocer los “claroscuros” que forman parte de la historia.

“Para España es prioritario la normalización de nuestras relaciones de un país [México] que consideramos un país muy próximo (...) tenemos en nuestra historia claroscuros y es bueno reconocernos para comprendernos mejor”. Pedro Sánchez, presidente de España.

Pedro Sánchez: "Puedo garantizar que para España es prioritaria la normalización de las relaciones con México"



"Tenemos en nuestra historia claroscuros y es bueno reconocerlos"



España reconoció el “injusticia” hacia los pueblos indígenas de México

Así como el presidente de España habló de “claroscuros” que tiene su país en la historia con México, José Manuel Albares, ministro de Asunto Exteriores de España, lo confirmó en hace menos de un mes.

Albares señaló que España reconoce lo que hizo en la ‘conquista’ de México, refiriéndose a los pueblos indígenas.

“Hubo injusticia y es justo reconocer y lamentarla”. osé Manuel Albares, ministro de Asunto Exteriores de España

Sin embargo, Albares apuntó que no es algo que se pueda borrar, por lo que se tiene que reconocer que forma parte de la “historia común” que tiene México y España.

Las declaraciones de Albares se dieron durante una inauguración en la que México cedió obras a España, asegurando que este gesto fue “nuestra de hermandad” entre ambos países.