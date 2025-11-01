El gobierno de Madrid ha solicitado la renuncia del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, luego de que se disculpara por las injusticias contra los indígenas en México

José Manuel Albares, canciller de España, hizo estas declaraciones durante su intervención en la exposición “La mitad del mundo: mujeres indígenas“, lo que generó gran polémica.

José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España (Twitter)

Miguel Ángel García, portavoz del gobierno de Madrid, exigió la renuncia del canciller de España tras haberse disculpado con México por el “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”.

El consejero y portavoz del gobierno de Madrid ha declarado que José Manuel Albare es “un nefasto ministro que no conoce la historia” de España y exigió que se retracte o renuncie.

“No nos merecemos un gobierno que desprestigie a nuestro país, un gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad. En este caso, de esa alianza que tenemos con todos y cada uno de los países de Hispanoamérica”. Miguel Ángel García, portavoz del gobierno de Madrid

Por otro lado, el portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró ante los medios que José Manuel Albares “es el peor representante” que ha tenido España en los últimos tiempos.

Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el canciller José Manuel Albares hubiera reconocido los abusos de España contra los pueblos originarios de México en la Conquista.