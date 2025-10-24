El Museo Nacional de Antropología y Graciela Iturbide fueron el orgullo de México al recibir cada uno un Premio Princesa de Asturias 2025.

La fotógrafa fue condecorada en la categoría Arte, mientras que el galardón del museo fue dentro de la categoría Concordia.

Director del Museo Nacional de Antropología recibe galardón en España

La ceremonia número 45 de los Premios Princesa de Asturias tuvo lugar este viernes en Oviedo, España.

Fue el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, y la directora de su patronato, Madeleine Bremond quienes recibieron el premio de la Concordia.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México felicita al Museo Nacional de Antropología, el cual fue galardonado el día de hoy con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo, en España.



Este galardón reconoce la labor del museo en la… pic.twitter.com/eolG0BlI14 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) October 24, 2025

En la categoría Concordia del Premio Princesa de Asturias se reconoce a las personas o instituciones que contribuyen con la paz y con la lucha contra la justicia, pobreza o enfermedad.

Así como la defensa activa de la libertad, abrir nuevos horizontes de conocimiento.

En el caso del Museo Nacional de Antropología se le reconoció por su valor en cuanto a la conservación y protección de las culturas indígenas en México.

Con este premio, México suma un galardón en la categoría Concordia, siendo España quien lidera la lista con un total de 16 premios.

Graciela Iturbide también consiguió el primer Premio Princesa de Asturias 2025 para México en la categoría Arte, misma que también es loderada por España con 30 premios.