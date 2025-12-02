La polémica revivió, pues ahora el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, hizo un llamado a que se considere la posibilidad de pedir perdón a México por La Conquista.

“No debemos tener ningún miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan a tantos países y a tantas personas (...) palabras como diálogo, como perdón, como encuentro, como fraternidad” Ernest Urtasun. Ministro de Cultura de España

Ministro de Cultura de España pide valorar la posibilidad de pedir perdón a México por La Conquista

El debate de que había quedado en el olvido volvió a ponerse sobre la mesa, pues el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, pidió abrir el diálogo sobre el perdón a México por La Conquista.

Así lo planteó el funcionario en la inauguración de la exposición sobre la cultura indígena mexicana en Madrid, durante la cual señaló que se debe dejar de lado el “miedo” a usar palabras como perdón.

Ernest Urtasun (El Mundo)

Lo anterior debido a que aseveró que palabras como perdón, encuentro y fraternidad, son justamente conceptos que tienen en su naturaleza la capacidad de unir y aproximar a México y España.

“Todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas y todas ellas constituyen el campo semántico de la cultura, que es el terreno fértil donde se anuncian los cambios y las transformaciones”. Ernest Urtasun. Ministro de Cultura de España

Sobre todo cuando, refirió, se les pueda abordar a partir de una “descolonización de los discursos” y se aplique una reestructuración analítica a los relatos históricos y museográficos.

Solo de esa manera respetuosa, consideró, se podrán establecer realidades que advirtió, han sido “silenciadas, vulneradas o directamente ignoradas durante demasiado tiempo”.

Autoridades de España ya habían abierto diálogo por perdón a México por La Conquista

Cabe destacar que no es la primera vez que un funcionario del gobierno de España se pronuncia a favor de que cuando menos se retome el análisis sobre la posibilidad de pedir perdón a México por La Conquista.

El pasado 31 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, admitió que en la etapa histórica por la que se ha exigido perdón, se causó “dolor e injusticia” contra los pueblos originarios.

De esa manera, se estableció un primer acercamiento desde España para establecer un diálogo sobre la descolonización de la historia y de los discursos en torno a La Conquista.

En ese contexto, Ernest Urtasun dijo que la actual, se trata de una “oportunidad” para compartir con todo el mundo la grandeza de los pueblos indígenas y estrechar los lazos entre naciones.