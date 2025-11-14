La periodista y escritora Sabina Berman recordó que la diputada del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, vino a México “pagada por un hombre de la mafia, Salinas Pliego”.

Así lo dijo en el marco de las declaraciones de la legisladora española, quien señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum debe pedir disculpas a los mexicanos y no a España.

Sabina Berman recordó la visita de Cayetana Álvarez de Toledo en marzo de 2024 en el evento anual de Ricardo Salinas Pliego Festival de las Ideas en Puebla.

Sabina Berman a Cayetana Alvarez de Toledo: “no sabe nada de México”

Sabina Berman dijo que si supiera algo de México jamás habría aceptado venir pagada por Ricardo Salinas Pliego, ya que además no tiene tiene intelectuales o empresarios de prestigio cerca.

“Vende usted por 30 monedas de cobre su prestigio en tierras americanas”, le echó en cara en redes sociales.

Sabina Berman responde a diputada del Partido Popular: “No habría venido pagada por Salinas Pliego” (cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Sabina Berman a Cayetana Alvarez de Toledo: “estudie”

Ante polémicas declaraciones de la diputada del PP, Sabina Berman dijo a Cayetana Álvarez de Toledo que “estudie la realidad, después -mucho después- dicte sus gallardas conclusiones.

Cabe recordar que Cayetana Alvarez de Toledo dijo en el Congreso de los Diputados de España que Claudia Sheinbaum debería pedir disculpas a los mexicanos por darle abrazos a los narcos y a la viuda de Carlos marzo, Grecia Quiroz.

En la misma ocasión, la legisladora se hizo viral por otras declaraciones en las que señaló que la conquista de México debería agradecerse por derrocar la “tiranía caníbal”.