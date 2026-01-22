Claudia Sheinbaum calificó de “atrasada” la visión de la legisladora española de derecha Cayetana Álvarez de Toledo por considerar que la conquista dio civilización a los pueblos indígenas.

“La derecha y particularmente la derecha española con esta legisladora tiene una posición muy atrasada porque a nivel internacional la visión de los pueblos indigenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI de que llegaban a los territorios a civilizar a quienes vivían en esta tierra. Se ha reconocido internacionalmente el papel de la grandes civilizaciones y en México hubo civilizaciones extraordinarias… la Olmeca, hasta los mexicas, fueron cientos de años de desarrollo de la astronomía, de la agricultura, de culturas que permitieron crear una visión comunitaria, muy distinta a la visión individualista, nuestra visión es que en realidad España invadió este territorio y la conquista fue muy violenta... esta visión de que llegaron a civilizar es muy antigua… la derecha española tiene un atraso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum insistió en que España invadió nuestro territorio, que la conquista fue muy violenta y que en este territorio ya existían grandes civilizaciones.

Así lo dijo luego de que los reyes de España acudieron a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y conocieron un nuevo modelo turístico en el que los pueblos indígenas son el centro.

Claudia Sheinbaum recuerda episodios violentos de España durante la conquista

Los comentarios de Claudia Sheinbaum se dieron luego de ser cuestionada sobre el encuentro del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, con Cayetana Álvarez de Toledo en el marco de Fitur, a pesar de que en noviembre 2025 la legisladora dijo que América debería estar agradecida porque España le dio civilización.

Ante ello, Claudia Sheinbaum recordó un par de episodios violentos contra pueblos indígenas durante la conquista española.

“Aquí en Puebla… hubo la matanza de Cholula, que arrasaron con población completa… o aquella de Pedro de Alvarado en el Templo Mayor donde ese estaba celebrando una fiesta y los españoles arrasaron con la población…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que esa grandes culturas tienen que ser reconocidas no solo por su resistencia sino por su conocimiento en cuanto a astronomía, agricultura y otras materias.

Reyes de España visita stand de México en Fitur (Sectur )

Claudia Sheinbaum reconoce gesto de reyes de España

Claudia Sheinbaum dijo que es un “símbolo” el hecho de que los reyes de España, Felipe y Letizia, hayan acudido al stand del invitado especial de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), México, y se hayan fotografiado con los pueblos indígenas.

“Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron a Fitur, al stand de México. Están con los pueblos originarios, es un símbolo” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo luego de que desde el gobierno español, en voz del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció a finales del año anterior dolor e injusticia hacia los pueblos originarios.