La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles hizo pública la autopsia de Celeste Rivas. El informe reveló que la joven de 14 años murió por “múltiples heridas penetrantes”.

Los cortes se presentaban principalmente en zonas del pecho y el abdomen, lesiones compatibles con apuñalamientos apuntan a que fueron causadas con un cuchillo.

Por otra parte, en las heridas por desmembramiento en brazos y piernas fueron hallados trozos de plástico azul.

También se detectó alcohol en el organismo de Celeste Rivas. Sin embargo, el médico forense señaló que no hay indicios claros si fue por ingesta o por la descomposición del cuerpo.

Los resultados de la autopsia fueron firmados en diciembre de 2025, manteniéndose en privado por petición de las autoridades.

D4vd acusado de asesinar a Celeste Rivas, de 14 años de edad (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Audiencia preliminar de D4vd fue aplazada para el 1 de mayo

La audiencia preliminar de David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd, estaba programada para este jueves 23 de abril.

Sin embargo, la defensa solicitó posponer la fecha debido a que están a la espera de pruebas por parte de la fiscalía. Ahora la audiencia se realizará el próximo 1 de mayo.

Durante una audiencia previa, la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, declaró que parte de las pruebas que serán presentadas incluyen pornografía infantil.

Dicho contenido habría sido encontrado en el iPhone de D4vd, siendo alrededor de 40 terabytes de datos que fueron obtenidos por agencias policiales.

D4VD, cantante. (@d4vddd)

Silverman puntualizó que están siguiendo todos los protocolos para la obtención de estas pruebas y que estarán en espera para que se fije una fecha de inicio para el juicio.

Por su parte, la defensa de D4vd prometió defender enérgicamente la a su cliente, quien se declaró inocente de: