Donald Trump asegura estar ganando la guerra contra Irán, contrario a lo que la gente piensa por informes de periódicos estadounidenses.

El presidente Donald Trump comentó su realidad mediante la red social Truth Social:

“Estoy ganando la guerra, por mucho. Las cosas van muy bien, nuestro ejército ha sido increíble. Y si leen las noticias falsas, como el fracasado New York Times, el absolutamente horrendo y repugnante Wall Street Journal o el ahora casi desaparecido, afortunadamente, Washington Post, pensarías que estamos perdiendo la guerra” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump se quejó de la información que se ha difundido, ya que no refleja la realidad; por el contrario, dijo, da confianza a sus enemigos mientras él busca aterrizarlos:

“Su Armada ha sido completamente aniquilada, su Fuerza Aérea ha sido trasladada a pistas más oscuras, no tienen equipo antimisiles ni antiaéreo y sus antiguos líderes prácticamente han desaparecido ¡Esto ha sido, además de todo lo demás, un cambio de régimen!” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

Donald Trump amenaza con mantener bloqueado el estrecho de Ormuz

Una vez más, Donald Trump amenaza con no levantar el bloqueo militar sobre el perímetro del Estrecho de Ormuz hasta que Teherán firme el acuerdo que Washington puso sobre la mesa.

Trump está seguro de que Medio Oriente no aguantará tanta presión, ya que día a día pierde millones:

“Está destruyendo por completo a Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Por ello, además de verse ganador de la guerra en la que se alió con Israel, ve mal que medios de comunicación con mayor presencia en Estados Unidos “mientan y lo quieran ver derrotado”.

“Los medios de comunicación antiestadounidenses que difunden noticias falsas desean que Irán gane, pero eso no va a suceder, porque yo estoy al mando. Así como esta gente antipatriota usó hasta la última gota de su limitada fuerza para atacarme en las elecciones, continúan haciéndolo con Irán. ¡El resultado será el mismo que ya está ocurriendo!“ Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump se ve ganador en guerra contra Irán (Truth Social)

¿Cuándo vence el alto al fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos?

La postura de Donald Trump es firme: no quiere un acuerdo ponga en desventaja a Estados Unidos, todo lo contrario.

Sus nuevas declaraciones reflejan la baja probabilidad de que se extienda el alto al fuego de dos semanas, el cual se acordó el pasado 7 de abril y vencerá la noche del 22 de abril.

Se espera que la próxima negociación se lleve a cabo en Pakistán, y que Teherán, que esté negado a negociar, cambie de postura.

Al respecto, Trump indicó que de llegar a un acuerdo, este garantizará paz, seguridad y protección a Estados Unidos, Israel, Oriente Medio, Europa y el resto del mundo.