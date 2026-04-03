Donald Trump, presidente de Estados Unidos, solicitó al Congreso aumentar un 40% el gasto en defensa para el 2027, mientras sigue en desarrollo la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump (Especial)

El incremento solicitado por el presidente representa un aumento de 1.5 billones de dólares, con lo que Estados Unidos se consolidaría como la nación con mayor gasto militar a nivel global.

Se debe resaltar que la solicitud de Donald Trump se presentó bajo un contexto de operaciones militares activas en Medio Oriente y luego de que se confirmaron diversos incidentes con aeronaves estadounidenses.

Trump busca incrementar la fuerza militar de Estados Unidos con 40% más de gasto en defensa

El viernes 3 de abril, Donald Trump presentó una solicitud al Congreso de Estados Unidos en la que plantea que para el 2027, se incremente aún más el gasto en materia militar y de defensa.

Al respecto, se indica que el monto pedido sería de 1.5 billones de dólares, con lo cual Estados Unidos se consolidaría como la nación con mayores recursos en temas militares de todo el mundo.

Por medio del incremento al gasto en defensa, se prevé que el gobierno de Estados Unidos avance en la modernización y fortalecimiento de su aparato militar a través de acciones y proyectos como los siguientes:

Construcción de buques

Fortalecimiento de sistemas de defensa

Ampliación de capacidades tecnológicas

Aumentos salariales de entre 5 y 7% para el personal militar, en especial los que ya están desplegados en campo

La petición que será analizada, ya comienza a recibir críticas, pues en paralelo se han ejecutado recortes en otras áreas del gasto corriente como las relacionadas con programas sociales.

Trump pide más recursos para defensa ante guerra en Medio Oriente

La solicitud que Donald Trump presentó en busca de aumentar un 40% el gasto en defensa, se extendió mientras continúa la guerra en Medio Oriente y luego de varios incidentes negativos para Estados Unidos.

Lo anterior debido a que el mismo 3 de abril, se confirmó el derribo de un caza F-15E en Irán, la precipitación de un avión militar en el Golfo Pérsico y el desplome de un helicóptero Black Hawk.

Los hechos en cuestión marcan un parteaguas en el conflicto en Medio Oriente, pues se tratan de las primeras veces que Irán consigue derribar un caza de Estados Unidos dentro de su territorio.