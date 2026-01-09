El viernes 9 de enero se emitió un comunicado desde la República Bolivariana de Venezuela en el que se anunció un nuevo inicio en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

“El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”. Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela

De acuerdo con el escrito, el Gobierno de Venezuela optará por la vía diplomática para abordar “el secuetro” del presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama.

Venezuela reitera violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos

En el comunicado, Venezuela reitera haber sido víctima de una violación al derecho internacional después de la intervención militar perpetrada por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Motivo por el que hicieron una denuncia a nivel internacional en la que resaltan el las muertes civiles y militares que produjo la captura de Nicolás Maduro y Celia Flores.

Como parte de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se dio a conocer que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de los Estados Unidos harán una serie de evaluaciones técnicas y logísticas en Venezuela.

Del mismo modo, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para hacer las deligencias correspondientes en el marco de los recientes acontecimientos.

En reiteradas ocaciones, Delcy Rodríguez ha establecido que la vía diplomática será la mejor manera de reestablecer la paz en Venezuela, así como el derecho internacional al que han apelado tras las agreciones de Estados Unidos.