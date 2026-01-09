Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, solicitó viajar a la Casa Blanca durante la visita de María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado viajará a Estados Unidos la segunda semana de enero y podría reunirse con Donald Trump.

Delcy Rodríguez solicitó viajar a Washington durante la visita de María Corina Machado

El medio ABC asegura que Delcy Rodríguez solicitó viajar a Estados Unidos y sostener una reunión en la Casa Blanca.

La mandataria pidió viajar a Washington el martes 13 de enero, fecha en la que María Corina Machado también estaría en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez (Gobierno de Venezuela)

María Corina Machado es una opositora al régimen venezolano e incluso ha comentado que Delcy Rodríguez no tiene el respaldo necesario para dirigir el país.

Los comentarios de Corina Machado han sido duramente criticados tras asegurar que le gustaría entregar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado que Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos para mantener una reunión con Donald Trump.

El viaje de María Corina Machado a Estados Unidos sí está confirmado, pero se desconoce si tendrá un encuentro con el presidente Donald Trump.

María Corina Machado (Stian Lysberg Solum / AP)

Gustavo Petro incita a Delcy Rodríguez a Colombia

Mientras Delcy Rodríguez está solicitando una reunión con altos funcionarios de Estados Unidos en la Casa Blanca, ya tiene una cordial invitación de Colombia para hablar de la crisis política que enfrenta Venezuela.

Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, reveló que el gobierno colombiano invitó formalmente a Delcy Rodríguez para que sostenga una reunión con Gustavo Petro.

El mandatario colombiano busca hablar de la crisis política y de la detención de Nicolás Maduro.

Con esta reunión se busca establecer un diálogo para retomar temas de interés de ambas naciones; se desconoce si Delcy Rodríguez accederá a reunirse con el presidente de Colombia.