Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela en ausencia de Nicolás Maduro, respondió a las advertencias de detención de Donald Trump al asegurar que ‘Mi destino lo decide Dios’.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”

Según las amenazas de Donald Trump, Delcy Rodríguez podría “pagar un precio muy alto”, incluso mayor que el que enfrentó Nicolás Maduro, si no “hace lo correcto” o no coopera con Estados Unidos.

Delcy Rodríguez niega que algún agente externo gobierne en Venezuela

Durante una transmisión en vivo este martes 6 de enero, Delcy Rodríguez reiteró la legitimidad de su mandato y aseguró que ningún “agente externo” gobernará en Venezuela.

🇻🇪🇺🇸 | URGENTE — La dictadora venezolana Delcy Rodriguez le responde a Donald Trump y dice que nadie la amenaza, que “su destino solo lo decide Dios” y remata que seguirá durante todo el 2026.



Lo anterior, luego de que Donald Trump dijera que su gobierno estaría a cargo de la transición en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en el operativo en Caracas.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela” Delcy Rodríguez

En la misma transmisión, la chavista Delcy Rodríguez señaló que el pueblo venezolano se mantiene unido para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados, dijo, por Estados Unidos.

Sus declaraciones contradicen lo dicho por Donald Trump, quien sostuvo que Delcy Rodríguez estaría cooperando con Estados Unidos para coordinar la transición en Venezuela.

Según Donald Trump, los encargados de dicha tarea serían los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, junto al asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller.