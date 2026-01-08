La presidenta interina Delcy Rodríguez, anunció que llevará a cabo una actualización de la ley del sistema eléctrico en Venezuela.

En conferencia de prensa, Delcy Rodríguez señaló que se trata de una de sus primeras acciones tras su toma de protesta, con el objetivo de renovar el servicio eléctrico de Venezuela, el cual, acusó, ha sido víctima de bloqueos criminales.

Delcy Rodríguez va por mejora del sistema eléctrico en Venezuela

Este miércoles 7 de enero, Delcy Rodríguez dio a conocer que implementará una gran actualización a la ley del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela.

La presidenta interina manifestó que este proyecto tiene la intención de llevar a cabo procesos de actualización y mejora a la red eléctrica del país, esto a las fases de generación, transmisión e incluso de distribución.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

Delcy Rodríguez acusó que el servicio eléctrico de Venezuela es uno de los que más se ha visto afectado por bloqueos criminales, dañando así gravemente a los servicios públicos de dicho país.

Por tal motivo, dijo, Venezuela que tiene como objetivo necesita de un crecimiento y de una mejora para cumplir con la demanda eléctrica que permita al país “garantizar desarrollo económico, así como la vida de sus habitantes”.

“La Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando, es una Venezuela que requiere crecimiento y requiere demanda también de un sistema eléctrico que está en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y garantizar también la vida de los venezolanos”. Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela manifestó que su reforma estaría acompañada también de otra normativa, enfocada a mejorar la Ley del Uso Racional de la Energía.

Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela es una “potencia energética”, situación que acusó le ha traído problemas a su país, refiriendo que la “voracidad energética del norte” tiene ahora los recursos de su nación, hechos que dijo habían denunciado con anterioridad.