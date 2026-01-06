A un par de días de la captura de Nicolás Maduro, la tensión en Venezuela sigue aumentando, pues ahora se reportan disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores.

🇻🇪 | DISPAROS EN MIRAFLORES



Circulan videos de fuerzas de seguridad venezolanas efectuando disparos al aire en el área de Miraflores. Hasta el momento no se ha confirmado el motivo de estas detonaciones esporádicas ni a qué responden.#Venezuela pic.twitter.com/TqKc3TisNh — Gordos Defensa (@gordosdefensa) January 6, 2026

Tensión en Venezuela a la alza; reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores

La tensión en Venezuela se ha incrementado durante la noche del lunes 5 de enero, debido a que se reportaron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas.

De acuerdo con la información que circula en as redes sociales, en las zonas aledañas al edificio de gobierno venezolano, se registraron ráfagas de supuestos disparos de arma de fuego.

En específico, las versiones que ya han sido retomadas por medios internacionales, refieren que se tratan de detonaciones que tenido lugar justo a las afueras del Palacio de Miraflores.

Más imágenes de fuertes disparos cerca de Miraflores. Nos informan que apenas hace unos minutos. Se desconocen las razones. Seguimos muy atentos. 8:20PM #5Enero pic.twitter.com/1xBBV11chI — 🪄El Mago🪄 (@JuyoeliD) January 6, 2026

Incluso, se han compartido diversos videos en los que no solo se pueden oír los presuntos disparos, sino que también se logran observar los supuestos proyectiles lanzados hacia el cielo.

Hasta el momento no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno interino de Venezuela, por lo que no se sabe qué es lo que está ocurriendo a las afueras del palacio de gobierno.

Disparos en Palacio de Miraflores se habrían lanzado contra drones

En medio de los reportes sobre los disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, han surgido reportes de periodistas venezolanos que afirman que fueron detonaciones para derribar drones.

Las versiones sobre lo que ocurre en la ciudad de Caracas, indican que se detectaron supuestos drones sobrevolando el espacio aéreo del edificio de gobierno, por lo que se activó la batería antiaérea.

Lo anterior daría explicación a lo que se puede observar en los videos sobre lo que ocurre, pues en ellos se aprecia que los impactos se lanzaron hacia el cielo con la presunta intención de derribar los drones.

A pesar de los reportes, no hay ninguna confirmación sobre los hechos y solo se han difundido más imágenes en las que se exhibe una fuerte presencia militar en las inmediaciones del lugar.

Cerco militar en inmediaciones del Palacio de Miraflores (@agusantonetti/X)

Caracas se queda sin luz tras disparos en alrededores del Palacio de Miraflores

Minutos después de que se difundieron las imágenes y videos sobre la nueva escalada en las tensiones en Venezuela, se reportó que la ciudad de Caracas se quedó sin suministro eléctrico.

La información preliminar señala que poco después de las detonaciones, se generó una columna de humo cerca del Palacio de Miraflores y se suspendió el servicio de luz en varias zonas:

Alrededores de la Asamblea Nacional

Alrededores del Palacio de Miraflores

Hasta cerca de las 22:00 horas (hora central de Caracas), no se ha emitido ningún reporte del gobierno de Venezuela, por lo que prevalece la falta de información oficial en torno a los hechos.