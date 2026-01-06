Ante el desconcierto que privó la noche del 5 de enero por los reportes de disparos a las afueras del Palacio de Miraflores, el gobierno de Venezuela ya aclaró la situación.

“Queremos aclarar que lo que ocurrió en el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva" Ministerio de Comunicación de Venezuela

¿Qué pasó en el Palacio de Miraflores? Ya hay una explicación oficial

En medio de las versiones encontradas y las suposiciones, el gobierno de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, explicó lo que pasó la noche del 5 de enero a las afueras del Palacio de Miraflores.

A través de un comunicado difundido de forma directa a algunos medios, el Ministerio de Comunicación de Venezuela rechazó que los disparos se hayan realizado por un tiroteo o enfrentamiento.

En cambio, el organismo informativo del Estado venezolano aseveró que tanto la ciudad de Caracas como el resto del país, se encuentra bajo lo que fue definido como una “total tranquilidad”.

“Lo que ocurrió en el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad" Ministerio de Comunicación de Venezuela

Al respecto, en el reporte oficial se establece que no hubo ningún enfrentamiento, toda vez que los disparos se efectuaron con la intención de disuadir a drones que sobrevolaban sin permiso.

No obstante, en el informe de la situación, el Ministerio de Comunicación de Venezuela no dio más detalles sobre los drones detectados y se desconoce quién los operaba y cuál sería su objetivo.

Así fueron los disparos en el Palacio de Miraflores

Por medio de redes sociales, habitantes de la zona centro de la ciudad de Caracas, compartieron diversos videos sobre los disparos que se realizaron en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.

En las grabaciones se logran escuchar ráfagas prolongadas de detonaciones, lo cual generó el temor y el desconcierto entre los mismos vecinos que estaba presenciando los hechos.

URGENTE DIFUNDIR 🚨 | VENEZUELA



Drones sobrevolando y disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y el centro de Caracas. Se reportó apagón en este momento.



Venezuela resiste: Población civil y Fuerza Armada repelen el ataque y neutralizan los drones.



Esto no es… pic.twitter.com/68lq5t4AFO — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) January 6, 2026

De la misma forma, en los videos que dan cuenta de la situación que ya fue aclarada por el gobierno de Venezuela, se puede observar con claridad que los proyectiles se lanzaron hacia el cielo.

Cabe destacar que en las versiones preliminares que se emitieron, se refería que los disparos correspondían a la activación de una supuesta batería antiaérea del mismo Palacio de Miraflores.

Sin embargo, en la respuesta oficial que difundió el Ministerio de Comunicación de Venezuela, se explica que las detonaciones para disuadir los drones, fueron realizadas por elementos de la policía.