La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la destitución del general Javier Macano Tábata, quien es reconocido por haber sido muy cercano al ex presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, se informó que no solo lo removió de los cargos de Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), sino que también ordenó su captura.

A menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría iniciado una depuración del aparato gubernamental.

Lo anterior debido a que el martes 6 de enero, la mandataria destituyó al general Javier Macano Tábata, funcionario que se indica, es ubicado por haber sido muy cercano a Maduro.

Al respecto, medios locales y analistas refieren que el ex titular de la DGCIM, desempeñó a lo largo de 8 años funciones primordiales en temas de seguridad para el gobierno de Maduro.

La remoción vino acompañada por una orden de captura dispuesta por la misma Delcy Rodríguez, quien habría pedido la detención por la deficiente actuación en los hechos del 5 de enero en Caracas.

Versiones extraoficiales establecen que la noche del 5 enero, Javier Macano Tábata, desplegó acciones inadecuadas para neutralizar el escenario de riesgo en el Palacio de Miraflores.

Lo anterior debido a que en los hechos, habrían quedado al descubierto errores en los protocolos de defensa y en la coordinación interna, así como la pérdida de control a su cargo.

Gobierno de Venezuela acusa al general Javier Macano Tábata por deficiencias estratégicas

Sin embargo, el gobierno de Venezuela informó que la destitución y captura del general Javier Macano Tábata, se efectuó debido a una suma de hechos que evidenciaron sus deficiencias estratégicas

Al respecto, el gobierno de Delcy Rodríguez lo acusa de planear y efectuar acciones ineficientes que derivaron en la captura de Maduro, así como de posibles actos de traición: