El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió los pasos que el país tendrá con Venezuela antes de la transición; siendo ahora Delcy Rodríguez quien está alfrente.

Luego de que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro, se adelantó que el país no será entregado de forma inmediata para la transición.

Marco Rubio revela las fases que Estados Unidos tendrá antes de la transición de Venezuela

El arresto de Nicolás Maduro tras advertencias de Donald Trump por narcoterrorismo y negociaciones con el petróleo, llevará a una transición en Venezuela, pero antes Estados Unidos tiene pasos a seguir.

Marco Rubio dio a conocer que Estados Unidos llevará a cabo tres fases antes de la transición de Venezuela para su nueva presidencia.

Siendo estas las fases que Estados Unidos planea hacer con Venezuela:

Estabilización de Venezuela

Recuperación

Transición

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no desea que Venezuela caiga, de modo que se cerciorarán de la “estabilización” vendiendo petróleo a “precio del mercado” con ganancias que serán bien distribuidas para que no llegue a la corrupción.

“El dinero será manejado de tal manera que nosotros [Estados Unidos] controlaremos cómo se maneja de forma que beneficie al mercado venezolano, no a la corrupción”. Marco Rubio, secretario de Estado en Estados Unidos.

Para la fase de recuperación, Estados Unidos garantizará su participación así como la de Occidente y otros países al mercado venezolano “de una manera más justa”.

En la recuperación también se encargarán de “crear el proceso de reconciliación nacional” para que la oposición quede “liberada” y sea regresada a Venezuela para “reconstruir la sociedad civil”.

Finalmente, vendrá la transición de la que Marco Rubio no dio más detalles.

El secretario de Estado aseguró que se estará informando sobre estas fases que Venezuela vivirá a manos de Estados Unidos.