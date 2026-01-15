María Corina Machado anunció que entregó la medalla del Nobel de la Paz al presidente Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca, retando al comité que otorga el premio.

Tras el encuentro, María Corina Machado dijo a los medios que Venezuela tiene el apoyo de Donald Trump y reveló que le había entregado la medalla que recibió en diciembre de 2025.

Cabe recordar que aunque Donald Trump expresó en repetidas ocasiones que él merecía la presea, el comité decidió darle el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 (Ronald Peña R / EFE / EFE)

María Corina Machado entregó medalla del Nobel de la Paz a Trump

Este jueves 15 de enero, María Corina Machado dijo a los medios que entregó la medalla del Nobel de la Paz al presidente Donald Trump por todo lo que ha hecho en la construcción de la paz.

María Corina Machado recordó que hace 200 años Estados Unidos entregó una medalla a Bolívar “como un acto de hermandad”, por lo que ahora los herederos de Bolívar regresan una medalla a Estados Unidos.

“Los herederos de Bolívar le entregan al presidente de Estados Unidos en retribución una medalla por todo lo que ha hecho por su pueblo”. María Corina Machado

🔴🇻🇪 #AHORA María Corina Machado: “Le entregué al presidente de los EU (Donald Trump) el Premio Nobel de la Paz”



La líder opositora venezolana le contó al mandatario estadounidense que “hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de… pic.twitter.com/EXPpEjvmZe — Azucena Uresti (@azucenau) January 15, 2026

María Corina Machado reta al Nobel de la Paz: Comité noruego reacciona a entrega de medalla a Trump

Ante la posibilidad de que María Corina Machado entregará su galardón a Donald Trump, el Comité noruego del Nobel de la Paz reaccionó y dijo que este premio no puede ser transferido.

Mediante una publicación en Redes Sociales, el Nobel de la Paz reiteró que cuando se otorga el premio este no puede ser evocado, pues la “ decisión es definitiva y perdura para siempre”.

El Comité del Nobel de la Paz detalló que aunque la medalla cambie de propietario, como es el caso de la recibida por María Corina Machado, el título de un premio es intransferible.