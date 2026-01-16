Donald Trump aceptó el premio Nobel de la Paz que fue entregado a María Corina Machado, pues afirma que se lo merecería por todo su trabajo.

La entrega de la medalla del Nobel de la Paz fue durante la visita de María Corina Machado, quien ha sido criticada por el gesto en especial tras declaraciones de Donald Trump sobre la venezolana.

Donald Trump afirma que merece el Nobel de la Paz por su trabajo; agradece entrega de María Corina Machado

Mediante su cuenta de Truth Social y tras la reunión con María Corina Machado , una mujer que definió como maravillosa que ha pasado por mucho y quien le entregó su premio Nobel de la Paz.

Donald Trump agregó que fue un gran honor conocer a María Corina Machado, quien con el gesto del Nobel de la Paz representó respeto mutuo a Estados Unidos, por lo que le dio las gracias.

Donald Trump recibió premio Nobel de la Paz de María Corina Machado (Captura de pantalla )

Sin embargo, Donald Trump no reiteró lo dicho más temprano por la portavoz de la Casa Blanca sobre que no reconocerían a María Corina Machado como presidenta de Venezuela.

El gesto de María Corina Machado ha sido criticado en redes sociales así como diversos personajes, ya que tal como mencionan, La Casa Blanca no salió a recibir a la todavía Nobel de la Paz.

Asimismo, parte del discurso de Delcy Rodríguez, presidenta interina y apoyada por Donald Trump , ha sido atribuido a la presencia de María Corina Machado en Washington.

María Corina Machado entregó su Nobel de la Paz en alusión a medalla recibida por Simón Bolívar

Tras salir de reunión con Donald Trump, María Corina Machado dio a conocer que entregó su medalla del Nobel de la Paz al estadounidense como un gesto similar de hace 200 hacia Simón Bolívar.

Se refería al regalo de Gilbert du Motier, marqués de Lafayette , que hizo a Simón Bolívar por pedido de la familia del primer presidente de Estados Unidos, George Washington.

La misma fue fundamental para la independencia de Venezuela y otras naciones latinoamericanas, en consecuencia, María Corina Machado consideró correcto retribuir con la medalla a Donald Trump.