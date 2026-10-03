La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) cerró su investigación en alimentos mexicanos sin determinar la causa del brote de Cyclospora.

Aunque las autoridades estadounidenses informaron que hubo hallazgos ambientales de Cyclospora, reiteraron que esto no constituye pruebas suficientes para comprobar contaminación alimentaria.

No obstante, algunos elementos epidemiológicos, de trazabilidad y hallazgos ambientales continúan en análisis.

Cyclospora: FDA cierra investigación (salud)

FDA detectó presencia ambiental de Cyclospora, aunque no en alimentos mexicanos

En su reporte oficial sobre el brote de Cyclospora, la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México, específicamente en:

Aguas residuales de salida de una planta de procesamiento

Zanja de drenaje de una unidad de producción

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos aseguraron que no existen pruebas suficientes para confirmar con certeza si los hallazgos están relacionados con la contaminación de los alimentos.

Además, precisaron que los hallazgos ambientales no constituyen, por sí mismos, evidencia concluyente de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de contaminación.

Cyclospora (Tomada de internet)

Cofepris ya había obtenido resultados negativos para Cyclospora en alimentos mexicanos

Previamente, el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris también había obtenido resultados negativos para Cyclospora en muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada.

“Por ello, la información disponible al cierre de ambas investigaciones no permite establecer, mediante evidencia concluyente, que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes”, indicó la Secretaría de Salud.