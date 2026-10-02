Este viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó la detección de cyclospora en la granja de Taylor Farms en Guanajuato.

Inspectores de la agencia hallaron el parásito en dos lugares concretos: un tanque de aguas residuales y una zanja de drenaje.

Sin embargo, la FDA indicó que aún se desconoce cómo fue que el parásito llegó a las instalaciones y a la lechuga relacionada con el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Brote histórico de ciclosporiasis en Estados Unidos dejó casi 13 mil casos de diarrea explosiva

En julio pasado, la FDA reportó un falso positivo de Cyclospora tras una prueba inicial en la lechuga. Ahora, la agencia dice tener “datos epidemiológicos sólidos” que relacionan el brote con la granja en México.

Por otra parte, Estados Unidos declaró el final del brote de ciclosporiasis en septiembre con un informe final de casi 13 mil casos en todo el país.

Taylor Farms (Taylor Farms)

Tras el nuevo informe de la FDA, Taylor Farms atribuyó la contaminación con Cyclospora a un “productor independiente”, mismo que, aseguraron, ya no forma parte de su cartera de proveedores.

A su vez, la empresa destacó que trabajan con un equipo de investigación para implementar protocolos mejorados que permitan un buen control y seguridad que vaya desde el campo hasta las instalaciones de Taylor Farms.

Señalaron además que en el centro de México sus instalaciones permanecerán cerradas, sin especificar detalles de su reapertura.