Taylor Farms anunció el jueves 8 de octubre la suspensión por tiempo indefinido de la cosecha de lechuga en su fábrica de Guanajuato; el producto estaba destinado a Estados Unidos y Canadá.

Aunque la Secretaría de Salud declaró que todavía no han identificado el origen, la suspensión de Taylor Farms se asocia a la denominada “temporada de ciclosporiasis”, como define los CDC de Estados Unidos.

Tal como dio a conocer mediante una carta firmada por el director ejecutivo de Taylor Farms, Bruce Taylor, la medida estaría relacionada con el brote de cyclospora detectado en julio en Estados Unidos.

Taylor Farms suspende la cosecha de lechuga iceberg en Guanajuato de manera indefinida

Ante los riesgos asociados por la “temporada de ciclosporiasis”, Taylor Farms decidió suspender la cosecha y procesamiento de lechuga iceberg proveniente de la planta en Doctor Mora, en Guanajuato.

La cosecha de lechuga estaba destinada a Estados Unidos y Canadá, lo que afectaría las exportaciones, por lo que Taylor Farms apuntó que espera satisfacer la demanda en sus plantas de dichos países.

Al respecto, el director de Taylor Farms apuntó que la misión de su empresa es promover una alimentación saludable y con productos frescos, en respuesta al reciente brote de ciclosporiasis, pese a que los CDC lo declararon concluido.

La temporada de ciclosporiasis, tal como apunta los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), coincide con la temporada de lluvias en México, desde el 1 de mayo al 31 de agosto.

Taylor Farms aumentará la vigilancia sanitaria en Guanajuato pese suspensión de lechuga

Taylor Farms también señaló que se reforzarán las medidas de vigilancia sanitaria en su planta de Guanajuato; que si bien ya opera todo el año, incrementará los análisis, por ejemplo, en el agua de riego.

Taylor Farms también invertirá en investigación y tecnología para mejorar el sistema que detecta la cyclospora, por lo que fortalecerán los controles de seguridad alimentaria en toda la cadena de producción.