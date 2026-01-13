El secretario de Energía del gobierno de Estados Unidos, Chris Wright, reveló que no se le ha pedido a México detener el suministro de petróleo que le brinda a Cuba.

Lo anterior a pesar de que el presidente Donald Trump ha lanzando una nueva andanada en contra de Cuba, en la que ha advertido con frenar el abasto de crudo y recursos.

México no ha recibido petición de Estados Unidos para frenar envío de petróleo a Cuba

Aun cuando Donald Trump lanzó un ultimátum a Cuba en el que advirtió que le cortará el suministro de petróleo y dinero proveniente de Venezuela, las acciones no se han extendido a otras naciones.

Tal es el caso de México, uno de los principales proveedores de petróleo para Cuba, de quien el secretario de Energía, Chris Wright, reveló que no se le ha pedido a frenar el suministro.

Fue durante una entrevista “off the record” para la cadena de noticias CBS que el funcionario dijo que no ha habido ningún emplazamiento para el gobierno de México en torno a La Habana.

“(Chris) Wright le dijo a (Margaret) Brennan fuera de cámara el domingo que Estados Unidos no le está pidiendo actualmente a México —un proveedor clave de combustible para Cuba— que corte el suministro de petróleo a la aislada nación insular caribeña" CBS

Lo anterior a pesar de que el presidente Donald Trump estaría en busca de generar un nuevo y más agresivo cerco contra el gobierno de Miguel Diaz-Canel con el fin de obligarlo a negociar.

Cabe destacar que Trump declaró el 5 de enero que tras la captura de Nicolás Maduro, el siguiente objetivo en “caer” será Cuba, pues se le cortarán los suministros que recibía de Venezuela.

Trump amenaza con cortar a Cuba el dinero y petróleo venezolano (Yazmín Betancourt)

Claudia Sheinbaum ya habló con Trump y Cuba no fue tema

El 12 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una nueva llamada telefónica con Donald Trump y en dicha conversación que duró 15 minutos, no se abordó el tema de Cuba.

Fue la propia Claudia Sheinbaum quien reveló que a pesar de la nueva carga lanzada por el presidente de Estados Unidos contra La Habana, el asunto del suministro de petróleo no se mencionó.

No obstante, reconoció que es posible que en futuros encuentros y comunicaciones, sí se hable sobre de Cuba, aunque dijo, sería para negociar la posibilidad de que México funja como intermediario.

“No hablas sobre el tema de Cuba. Puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba” Claudia Sheinbaum

Se debe resaltar que actualmente México envía entre 12 mil y 17 mil barriles diarios de petróleo crudo a Cuba, lo que lo convierte en el principal proveedor de la isla tras la captura de Nicolás Maduro.