El tema de Cuba no estuvo en la agenda de la llamada Sheinbaum-Trump, reveló la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera del pueblo del lunes 12 de enero desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló más detalles de la llamada telefónica que tuvo con su homólogo Donald Trump.

De esta misma se tocaron varios puntos como:

Soberanía de México tras declaraciones de Trump

Venezuela

Coordinación en materia de seguridad entre ambas naciones

La llamada ocurrió en el marco de las declaraciones de Donald Trump al respecto de poder atacar por tierra a los cárteles de la droga en México tras la incursión estadounidense en Venezuela.

“No hablamos sobre el tema de Cuba” revela Sheinbaum en llamada con Trump; Ofrece a México para un diálogo

Al respecto de los temas de la conversación que se dio este lunes 12 de enero entre la presidenta de México y su homólogo Trump, Claudia Sheibaum reveló que no se tocó el tema de Cuba.

Pero no descartó que más adelante pueda tocar el mismo tema de Cuba con Donald Trump.

También esta llamada ocurre bajo el contexto de la entrega de petróleo que ha dado México a la isla desde hace varios años y que la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que este ha ocurrido en el marco del apoyo humanitario.

Sin embargo la presidenta Sheinbaum afirmó que si México pudiera ser un vehículo de comunicación entre Estados Unidos y Cuba, además de que ambas naciones aceptaran, el gobierno mexicano se encuentra en “las mejores condiciones” para poder hacerlo.

“No hablas sobre el tema de Cuba. Puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, tienen que aceptar las dos partes, evidentemente. México está en las mejores condiciones para poderlo hacer, pero evidentemente tiene que ser aceptado por las dos partes, pero en esta ocasión no hablamos de este tema" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Tampoco en esta llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump se tomó el tema del envío de petroleo a Cuba que hace México desde hace varios años.

Lo que incluso ha sido considerado por algunos como una situación que podría generar tensiones entre México y Estados Unidos.