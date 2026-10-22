El Gobierno de Argentina ha declarado oficialmente al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas.

Mediante una carta informativa publicada por la administración de Javier Milei, se identifica al Cártel de Sinaloa como una organización criminal transnacional conocida por su participación en el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos.

Misma que ya ha sido designada como organización terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos.

En tanto que a La Nueva Familia Michoacana, se le define como una cédula criminal que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una preocupante expansión regional.

Javier Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el terrorismo y narcotráfico

Con esta designación, el Presidente Javier Milei -de 56 años- reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

La decisión fue tomada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Además de la incorporación del Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se suman otros grupos delictivos como:

Los Tiguerones

Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas - Ejército del Pueblo (FARC-EP)

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Los Tiguerones, originarios de Ecuador, se dedican al narcotráfico y al sicariato, siendo considerados una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Este grupo se separó de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, quienes también fueron designados como organización terrorista por Argentina en agosto de este año.

Las FARC-EP y el ELN son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.

Han provocado grandes desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos.