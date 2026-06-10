El miércoles 10 de junio, el empresario multimillonario, Bill Gates, compareció ante un comité del Congreso de Estados Unidos para hablar sobre los encuentros que sostuvo con Jeffrey Epstein.

Bill Gates y Jeffrey Epstein (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, durante su comparencencia el fundador de Microsoft declaró que las reuniones con el líder de la red de tráfico sexual fueron “un grave error de juicio”.

Además, Bill Gates consideró que el acercamiento que Jeffrey Epstein hizo con él, ocurrió debido a que el agresor que murió en 2019 buscaba crear una imagen de credibilidad a partir de sus conexiones.

Bill Gates compareció ante el Congreso para hablar de reuniones con Jeffrey Epstein

El 15 de enero de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió documentos judiciales donde aparecía el nombre de Bill Gates vinculado a encuentros con Jeffrey Epstein en distintas ciudades.

Los archivos detallaban reuniones entre 2011 y 2013 en Nueva York y Londres, además de contactos en correos electrónicos, por lo que el empresario compareció ante el Congreso el 10 de junio de 2026.

En la sesión, los legisladores cuestionaron a Bill Gates sobre las circunstancias de los encuentros, pidieron detalles de las personas presentes, aspirantes como la frecuencia de las reuniones.

Bill Gates (Aaron Favila / AP)

Ante ello, el fundador de Microsoft declaró que todo ocurrió por un “error de juicio” y asevero que nunca presenció conductas delictivas, además de que aseguró que no victimizó a nadie.

Sin embargo, declaró que lamenta haber sostenido esos encuentros en distintas ciudades, aunque rechazó haya viajado a la isla privada o haber participado en actividades ilegales.

¿Qué dijo Bill Gates al comparecer ante el Congreso?

Al comparecer ante el Congreso, Bill Gates acusó que Epstein intentó forjarse una imagen de legitimidad por medio de sus conexiones con personas influyentes y de buena reputación.

En ese sentido, señaló que el tiempo que pasó con Epstein pudo haberle conferido credibilidad y lamentó las circunstancia al subrayar que nunca debió sostener reuniones con él.

También explicó que su intención al comparecer era aportar información útil para la labor del Congreso al tiempo que reiteró que no conoció a ninguna víctima.

Finalmente, insistió en que sus encuentros fueron un grave error de juicio, pues aseguró que no volvería a relacionarse con personas de ese perfil y que comprende la magnitud de las dudas.