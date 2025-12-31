El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que su administración mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump, relacionadas con el posible envío de tropas de Estados Unidos a Ucrania.

“Estamos discutiendo esto (el envío de tropas estadounidenses a Ucrania) con el presidente Trump y con representantes de la Coalición de los Dispuestos” Volodimir Zelenski

Zelenski revela que es posible un envío de tropas estadounidenses a Ucrania

Como parte de una conversación que sostuvo con periodistas a través de un chat de WhatsApp, Volodimir Zelenski confirmó que se está revisando la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Ucrania.

De acuerdo con los reportes, el presidente ucraniano dijo que se trataría de un mecanismo para establecer un “sistema de garantías de seguridad”, mientras se discute con Rusia el fin del conflicto armado.

Zelenski (AP / AP)

Con respecto a ello, Zelenski resaltó que de concretarse el traslado de militares de Estados Unidos a Ucrania, se estaría poniendo en marcha una acción que dijo, “sería una fuerte posición en las garantías de seguridad”.

Lo anterior debido a que resaltó que por medio de dicho mecanismo, se podrían poner candados seguros y confiables para evitar que se ejecute una nueva agresión rusa una vez que se alcance un eventual alto el fuego.

No obstante, el mandatario remarcó durante la charla digital con los periodistas que la decisión final de aprobar o descartar el envío militar, recae de forma exclusiva en el gobierno del presidente Donald Trump.

Zelenski acusa intentos de sabotear conversaciones de paz

Tras revelar que se discute con el gobierno de Donald Trump el posible envío de tropas estadounidenses a Ucrania, Volodimir Zelenski se pronunció sobre las acusaciones de Rusia de un supuesto ataque con drones.

En el mismo chat con reporteros, el mandatario negó que se haya ejecutado un presunto acto de agresión por medio de drones, en contra de la residencia de Vladimir Putin.

Así lo negó al indicar que las versiones sobre la presunta ofensiva, no es más que una maniobra que está destinada a entorpecer el frágil proceso diplomático que se está llevando a cabo para poner fin a la guerra.

Zelensk y Putin (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Hay que recordar que el canciller ruso Serguéi Lavrov, aseguró que 91 drones ucranianos intentaron atacar una residencia de Putin en Valdái, región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

El hecho fue calificado como una auténtica acción de “terrorismo de Estado” y advirtió que se iniciaría un proceso de revisión de los hechos, para determinar cuál será la postura del Kremlin en las negociaciones de paz.