El Ministerio de Defensa de Rusia reveló imágenes del presunto ataque con drones a la residencia de Vladimir Putin del que culpa a Ucrania.
“El régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod”Alexander Romanenkov. Responsable de defensas antiaéreas en el ejército de Rusia
Las imágenes fueron difundidas luego de que Kiev dijo que tal ataque con 91 drones a la residencia estatal de Vladimir Putin no existió y no había pruebas.
Previo a ello, Rusia dijo que no era necesario mostrar imágenes de drones ya que que fueron abatidos en el mismo ataque del 28 y 29 de diciembre.
Rusia detalla cómo frenó ataque de drones de Ucrania contra residencia de Putin
Los detalles de Alexander Romanenkov, responsable de defensas antiaéreas, es que los 91 drones sobrevolaron distintas regiones rusas sobre las que fueron derribados, algunos antes de acercarse a la residencia de Vladimir Putin.
49 drones habrían sido supuestamente destruidos sobre Brianks, 41 en Nóvgorod y uno en Smolensk.
Los primeros ataques habrían dio el 28 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo de Moscú, los cuales habría salido de Sumi y Chernígov, Ucrania.
Rusia insiste en “ataque terrorista” de Ucrania contra Putin
Rusia acusó que el “ataque terrorista” fue selectivo y cuidadosamente planificado por lo que insistió que se trató de un acto terrorista.
Ese ha sido el pretexto para Rusia para señalar que va a modificar su posición en las negociaciones de un acuerdo de paz que Donald Trump y Volodimir Zelensky presumieron estaba avanzado a más de 90 por ciento.