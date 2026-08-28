En un evento realizado en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas; Donald Trump entregó la Medalla de Honor Espacial, a los astronautas de la Misión Artemis II.

Durante la ceremonia, Donald Trump reconoció la labor de los astronautas de la Misión Artemis II, señalando que han sido una inspiración para millones de personas.

Donald Trump reconoce con la Medalla de Honor Espacial a astronautas de Artemis II

Donald Trump entregó la Medalla de Honor Espacial a los astronautas de Artemis II, por ser los primeros en hacer un vuelo tripulado a la Luna en más de 50 años.

Honoring the heroes that traveled further than any humans in history. 🇺🇸🚀



President Trump presents the Congressional Space Medal of Honor to the Artemis II Astronauts at NASA's Johnson Space Center! pic.twitter.com/T8l3lAze72 — The White House (@WhiteHouse) August 28, 2026

A la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor Espacial con Donald Trump, asistieron los 4 astronautas de Artemis II:

La Misión Artemis II, consistió en hacer un viaje alrededor de la Luna, algo que marcó un hito en la exploración espacial, y un nuevo inicio para la misma.

Pues el mismo Donald Trump reconoció y acusó a anteriores administraciones de haber abandonado la exploración espacial, teniendo un retraso de varias décadas.

Hasta el momento solo 30 personas han recibido la Medalla de Honor Espacial, destacando a Niel Armstrong y Alan Shepard.

Donald Trump prometió volver a la Luna durante la entrega de la Medalla de Honor Espacial a astronautas de Artemis II

En la misma ceremonia de la Medalla de Honor Espacial a los astronautas de Artemis II, Donald Trump prometió regresar a la Luna y construir una colonia.

No solo eso, en las propias palabras de Donald Trump, la primera colonia espacial ya se está construyendo en la Luna en este preciso momento.

Afirmando de paso que los seres humanos volverán a pisar la Luna antes de que finalice su mandato en 2028, de ahí su interés en la Misión Artemis III.

Pues se supone que el plan de esta misión es hacer un alunizaje tripulado por primera vez en más de 50 años, algo que el presidente de Estados Unidos ha estado impulsando desde su primer mandato.