Aunque ya pasó un mes desde el regreso de la misión Artemis II a la Tierra, se sigue compartiendo material del histórico viaje a la Luna.

Ahora, un nuevo video de Artemis II nos deja ver un poco de cómo es el encuentro de los astronautas con las fuerzas de recuperación en la Tierra.

Tripulación de Artemis II se emociona al regresar a la Tierra

El nuevo video de Artemis II dura apenas unos segundos, pero nos deja ver la emoción de los tripulantes de la misión al momento de regresar a la Tierra.

En el video, compartido por el astronauta Reid Wiseman, vemos el momento en que los astronautas de Artemis II se encuentran con las fuerzas de recuperación en Tierra, después de amarizaje.

The view from inside Integrity as recovery forces pop open the hatch…watching the helicopter pass over their shoulders and hearing all the joy, it was as good as it gets. pic.twitter.com/oQTe1niH6h — Reid Wiseman (@astro_reid) May 8, 2026

Se trata de un momento muy emotivo, pues al momento de abrir la cápsula, todo el mundo grita y aplaude por el éxito de la misión y el haber regresado sanos y salvos a la Tierra.

Además, las imágenes cobran más espectacularidad porque parecen sacadas de una película, al ver a todos los militares y un helicóptero sobrevolando la zona.

En ese momento se dio por terminada la misión, de ahí también el que hubiera tanta emoción por parte de todos.

Astronautas de Artemis II, sanos y salvos, pasan a pruebas médicas (Captura de video)

Fuerzas de recuperación son importantes en misiones como Artemis II

Aunque se habla mucho de las naves espaciales y los astronautas, las fuerzas de recuperación son igual de importantes en misiones como Artemis II.

Como se ve en el video de Artemis II, estas tienen como objetivo recoger a los astronautas tras su reingreso a la Tierra.

Esto se debe de hacer lo más rápido posible, pues las cápsulas no están diseñadas para sostener la vida, debido a que se pueden hundir, inundar o llenar de gases tóxicos.

Además, la recuperación es el primer paso de la readaptación de la tripulación a la atmósfera terrestre, dándoles atención médica de emergencia.

Todo esto se debe de hacer en menos de una hora, pues cada minuto que pasa se pone en riesgo la vida de los astronautas, por eso se dice que la misión termina hasta que son recuperados.