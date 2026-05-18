Con el objetivo de expandirse internacionalmente así como de seguir conectando a México con el mundo, Aeroméxico planea reanudar operaciones hacia Caracas, Venezuela, este 2026.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, Aeroméxico hizo pública su intención de ampliar las opciones de viaje hacia Sudamérica, para octubre de este año.

Una vez que las autoridades correspondientes lo aprueben, la compañía de transporte aéreo inaugurará una ruta que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Los vuelos se llevarán a cabo en equipos Boeing 737 MAX, consideradas las aeronaves más eficientes y modernas de la flota.

Vuelos de CDMX a Caracas de Aeroméxico, sujetos a aprobación

De ser aprobado el plan, Aeroméxico dará a conocer los detalles finales de itinerarios y la disponibilidad en las próximas semanas.

Con la reincorporación de la nueva ruta a Caracas, Venezuela, Aeroméxico contará con un total de 10 rutas en Sudamérica, donde actualmente tiene operaciones en Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.

Cabe mencionar que el último vuelo desde la CDMX a Caracas operado por la aerolínea, tuvo lugar el 23 de junio de 2026.

La compañía canceló la ruta por la crisis económica, la recesión y las complicaciones cambiarias que afectaban al país.

Aeroméxico reanudará vuelos de CDMX a Caracas (@AliciaSalgadoMX / X)

Operaciones en Caracas, fortalecerá lazos entre ambos países: Aeroméxico

Con la reanudación de operaciones, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico, asegura que la red de conectividad de México a Sudamérica se ampliará y fortalecerá.

Así como “atenderá la demanda del mercado y refrendará el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje”.

Finalmente, subraya que las operaciones en Caracas fortalecerán lazos comerciales, turístico y culturales entre México y Venezuela.

Aeroméxico reanudará vuelos directos entre CDMX y Caracas (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)



