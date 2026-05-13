La Casa Blanca sigue alimentando la polémica alrededor de las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela como el estado 51 de Estados Unidos.

Con una imagen se muestra a Venezuela como el estado 51 de Estados Unidos, a pesar de la negativa de Delcy Rodríguez a la idea.

Venezuela es el estado 51 de Estados Unidos en imagen de la Casa Blanca

Durante la tarde de este 12 mayo, la Casa Blanca publicó una imagen donde se puede ver a Venezuela como el estado 51 de Estados Unidos.

Venezuela como el estado 51 de Estados Unidos (Especial)

La representación de la Casa Blanca de Venezuela muestra a la bandera estadounidense sobre el territorio venezolano.

Hay que mencionar que a diferencia de otras imágenes que han compartido, la de Venezuela fue sacada directamente de la cuenta de Truth Social de Donald Trump.

Siguiendo con la narrativa del presidente de Estados Unidos de querer anexar el país sudamericano a su régimen, más allá de el apoyo externo que brindan para la estabilización.

Esta es la tercera vez que Donald Trump se empecina en hacer un “estado 51″, pues ya lo intentó con Canadá y Groenlandia, topándose con el rechazo local e internacional.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Venezuela rechaza la idea de la Casa Blanca de ser el estado 51 de Estados Unidos

Más allá de la imagen de la Casa Blanca y las declaraciones de Donald Trump, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó la idea de ser el estado 51 de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez señaló que Venezuela nunca se convertirá en el estado 51 de Estados Unidos, pues ellos están muy orgullosos de su independencia.

Así como de los hombres y mujeres que murieron para que Venezuela fuera una nación libre y no una colonia de algún régimen externo.

Si bien agradecen el apoyo de Estados Unidos en la estabilización del país, eso no significa que quieran ser parte de la nación norteamericana o alguna relacionado.