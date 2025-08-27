Hoy 27 de agosto es el Día Mundial de los Lagos, pero además se celebran las siguientes efemérides como:

Día del Cosplay

La fiesta de Santa Mónica

Día Internacional de la Lotería

Día de la Sopa de Cangrejo

Tal y como se reveló, este 27 de agosto es el Día Mundial de los Lagos, una fecha proclamada por la ONU desde este 2025.

Asimismo, este 25 de agosto es el Día del Cosplay, en donde se rinde homenaje a todos aquellos que recrean a sus personajes favoritos.

Por otro lado, en el calendario católico se celebra la fiesta de Santa Mónica este 27 de agosto, quien es considerada la patrona de las esposas.

De igual manera, este 27 de agosto es el Día Internacional de la Lotería, en donde se celebra la suerte y las posibilidades de ganar una cantidad exorbitante de dinero.

Finalmente, este 27 de agosto es el Día de la Sopa de Cangrejo, una efeméride que se celebra cada año en Nicaragua.

Este 27 de agosto es el Día Mundial de los Lagos

El Día Mundial de los Lagos se celebra este 27 de agosto en donde se resalta la importancia de los ecosistemas acuáticos y su importancia en el medio ambiente, así como el bienestar humano.

Y es que este Día Mundial de los Lagos se remarca la importancia de una de las fuentes principales de agua dulce, siendo esenciales para el consumo humano, la agricultura y la producción de energía.

También se sabe que los lagos tienen un papel crucial en la regulación del clima, ya que son capaces de almacenar carbono.

Pero de igual forma, el Día Mundial de los Lagos es una forma de revelar los peligros a los cuales se enfrentan y proponer acciones para evitarlo o contrarrestarlo.

Pues los lagos enfrentan amenazas como:

La contaminación

La sobreexplotación

Efectos del cambio climático

Día Mundial de los Lagos (Condor Wei / Unsplash)

El Día del Cosplay es este 27 de agosto

Además del Día Mundial de los Lagos, este 27 de agosto es el Día del Cosplay en donde se celebra a todos aquellos fans que colocan todos sus esfuerzos en recrear a sus personajes favoritos y darles vida.

El Día del Cosplay se originó en Tokio, Japón en la década de 1970 al comenzar como un pequeño evento en donde los fans se reunían para compartir sus atuendos y compartir gustos afines con otras personas.

Con el tiempo, la celebración del Día del Cosplay se extendió a ciudades vecinas y, posteriormente a otros países.

En ese sentido se entiende como Cosplay al reproducir con detalle los trajes y personajes de películas, series, cómics, videojuegos, anime y demás.

También se invierte tiempo y dinero para recrear los trajes, el maquillaje, los vestuarios e incluso escenarios.

Es por eso que este 27 de agosto se conmemora el Día del Cosplay, para reconocer y celebrar a todos aquellos que con talento, esfuerzo y dedicación se dedican a recrear a sus personajes favoritos en ellos mismos o alguien más.

Día del Cosplay ( Aung Khant Maung / Unsplash)

La fiesta de Santa Mónica se celebra este 27 de agosto

Otra de las efemérides que se celebran este 27 de agosto es el santoral de Santa Mónica quien es considerada como la patrona de las esposas, mujeres modelo y madres.

Se sabe que Santa Mónica nació en Tagaste, norte de África que hoy es el actual Túnez, en el año 331.

Desde joven y por un arreglo de sus padres, se casó con Patricio, un hombre violento y mujeriego, pero aún teniendo mal genio, su marido nunca la golpeaba.

Nunca dejó de rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de su esposo; al final Patricio, se bautizó poco antes de morir, y lo hizo como cristiano.

Santa Mónica (Especial)

También este 27 de agosto es el Día Internacional de la Lotería

Por otro lado, este 27 de agosto es el Día Internacional de la Lotería, día en donde se celebra a la suerte y al azar.

Pues la lotería es una de las máximas expresiones de ello en muchos países, lo cual le da la posibilidad a muchos ciudadanos la esperanza y fe de poder llevarse un gran premio monetario.

Billetes de lotería (Erik Mclean / Unsplash)

El Día de la Sopa de Cangrejo es este 27 de agosto

Finalmente, este 27 de agosto es el Día de la Sopa de Cangrejo, una efeméride que se celebra cada año en Nicaragua.

Es por eso que cada 27 de agosto, en este país latinoamericano, miles de ciudadanos y visitantes disfrutan de las actividades que hay en este día de la Sopa de Cangrejo.

El Festival de la Sopa de Cangrejo se considera un evento significativo que conmemora la abolición de la esclavitud en Nicaragua.

También este 27 de agosto es conocido como el Día de la Emancipación, en donde precisamente el platillo principal es la Sopa de Cangrejo, la cual se da gratuitamente para conmemorar la liberación de los esclavos.