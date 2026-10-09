Un fuerte sismo de magnitud 7.6 sacudió el sur de Panamá la mañana del viernes 9 de octubre de 2026, provocando alarma entre la población debido a la intensidad del temblor.

De acuerdo con reportes preliminares el terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localizó cerca de la región de Tonosí, siendo percibido en distintas zonas de Panamá.

La fuerza del temblor quedó evidenciada incluso durante transmisiones en vivo de medios de comunicación, donde las sacudidas sorprendieron a conductores y espectadores.

#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/bf1qC32d1B — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Esto se sabe del temblor en Panamá de hoy

De acuerdo con información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo del 9 de octubre de 2026 registró una magnitud de 7.6.

No obstante, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó preliminarmente que el terremoto tuvo magnitud 7.0 con una profundidad de 10km.

Sismo en Panamá magnitud 7.6 (Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá en X)

Por otro lado, el temblor en Panamá se ubicó a 39km al oeste de Tonosí y con percepción en diferentes provincias del país centroamericano, donde la población civil corrió para ponerse a salvo.

Así lució la Terminal de Albrook durante el fuerte sismo registrado este viernes en #Panamá.



Usuarios reportaron el intenso movimiento dentro de las instalaciones mientras evacuaban el lugar. Las autoridades monitorean la situación y evalúan posibles afectaciones en la zona. pic.twitter.com/PJdEl0Vk7M — LasNoticiasdeSanMiguel.com (@LasNoticiasSM) October 9, 2026

Sismo en Panamá alerta a diferentes países por Tsunami

Debido a este fuerte sismo en Panamá, varios países de América Latina han emitido una alerta por tsunami, entre ellos:

Panamá

Colombia

Costa rica

Ecuador

Perú

Nicaragua

Guatemala

El salvador

México

Por su parte el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, advierte en un boletín que la duración de este posible tsunami podría ocurrir por un varias horas.

Señalan además que no necesariamente la primer ola podría ser la más destructiva, por lo que en ese país cerrarán todas sus bahías.

Además llaman a la población a ser precavidas porque en puertos, caletas, estuarios y ríos se pueden manifestar fuertes corrientes.