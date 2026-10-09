El secretario de estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos prepara apoyo para Panamá tras el terremoto de 7.7 que sacudió al país el 9 de octubre.

“A solicitud del gobierno panameño, el Departamento de Estado está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia” Marco Rubio, secretario de Estado

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, agradeció el apoyo de diversos gobiernos y confirmó que realiza un recorrido por las zonas afectadas para coordinar la ayuda.

Estados Unidos prepara apoyo para Panamá tras el terremoto

Marco Rubio expresó que está monitoreando la situación de Panamá tras el terremoto de 7.7 que sacudió y expresó que Estados Unidos apoyará con ayuda humanitaria.

El secretario de estado de Estados Unidos mencionó que Panamá hizo una solicitud de ayuda, por lo que enviarán recursos y personal especializado para ayudar a los afectados por el terremoto.

Marco Rubio confirma que Estados Unidos enviará ayuda a Panamá (X/@SecRubio)

También abrieron una línea de ayuda consular que estará disponible las 24 horas para ayudar a ciudadanos estadounidenses que se hayan visto afectados por el movimiento telúrico.

Por otro lado, José Raúl Mulino agradeció a los gobiernos que se han solidarizado.

“Gracias a todos los gobiernos amigos que han enviado su solidaridad. A nombre de todo el pueblo panameño lo agradezco grandemente” José Raúl Molina

Esto ha pasado tras el terremoto que azotó a Panamá

El epicentro del terremoto de localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y su magnitud fue de 7.7, por lo que se emitió una alerta por Tsunami.

Miguel Batista, alcalde de Padasí, aseguró que no hubo daños materiales tras el sismo y tampoco se reportan víctimas mortales.

Tras el fuerte movimiento telúrico se han reportado réplicas de hasta 6 de magnitud.

Autoridades siguen evaluando los daños, sobre todo en zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos.

José Raúl Mulino compartió que realizó un recorrido por Penonomé para contabilizar los daños, así como coordinar ayuda y soluciones para los afectados del sismo en Panamá.