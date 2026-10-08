A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy jueves 8 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy Oaxaca: sismo de magnitud 4.0 sacude el noreste de Matías Romero

Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de hoy 8 de octubre de 2026 a las 00:55 horas en Oaxaca.

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 67 kilómetros al noreste del municipio de Matías Romero.

Adicional, precisó que el temblor en el estado de Oaxaca contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 17.33

Longitud: -94.63

Profundidad: 137 km

Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, Protección Civil compartió una serie de recomendaciones a seguir para evitar riesgos durante un temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspende de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de reunión para ti y tu familia

Recuerda siempre que es primordial mantener la calma durante un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.