A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy jueves 8 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.
Temblor hoy Oaxaca: sismo de magnitud 4.0 sacude el noreste de Matías Romero
Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de hoy 8 de octubre de 2026 a las 00:55 horas en Oaxaca.
El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 67 kilómetros al noreste del municipio de Matías Romero.
Adicional, precisó que el temblor en el estado de Oaxaca contó con las siguientes coordenadas:
- Latitud: 17.33
- Longitud: -94.63
- Profundidad: 137 km
Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, Protección Civil compartió una serie de recomendaciones a seguir para evitar riesgos durante un temblor:
- Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.
- Suspende de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas
- Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos
- Define puntos de reunión para ti y tu familia
Recuerda siempre que es primordial mantener la calma durante un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.