Este viernes 9 de octubre de 2026, un fuerte terremoto de magnitud preliminar 7.6 sacudió a Panamá y a países vecinos, generando gran alarma y reportes internacionales debido a su alta magnitud.

A través de las redes sociales se han compartido videos ciudadanos que evidencian los momentos de tensión y la evacuación de edificaciones tras el temblor.

Uno de los videos más compartidos muestra el momento exacto en que el sismo sorprendió en vivo a la presentadora Massiel Rodríguez, quien tuvo que reportar el fuerte movimiento.

Noticiero Telemetro se ve obligado a interrumpir su sección de deportes por el terremoto en Panamá

Durante la emisión del noticiero de Telemetro en Ciudad de Panamá, el terremoto sorprendió a los periodistas en pleno aire, irrumpiendo mientras transmitían la sección de deportes desde las instalaciones de Corporación Medcom.

#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/bf1qC32d1B — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

El temblor se sintió de forma intensa y prolongada en el estudio de televisión, lo que provocó una interrupción inmediata del bloque deportivo para dar paso a la cobertura de la emergencia sísmica.

Al percibir la sacudida, la comunicadora Massiel Rodríguez informó al público sobre lo que sucedía.

“Momentos, amigos televidentes, acaba de ocurrir un temblor. No tenemos informaciones en estos precisos momentos. Vamos a hacer contacto telefónico con diferentes lugares para ver qué es lo que está ocurriendo” Massiel Rodríguez

La presentadora explicó que el movimiento comenzó cuando el noticiero se encontraba desarrollando su sección deportiva, aproximadamente a las 12:55 p. m.

“Estábamos en estos precisos momentos dando las noticias de deportes cuando exactamente haciendo las 12 con 55 minutos, 56 minutos, fue extenso el temblor que ha sacudido en estos precisos momentos la ciudad capital” Massiel Rodríguez

Massiel Rodríguez reconoció abiertamente que tanto ella como su compañera Nicole, los camarógrafos y el equipo de producción estaban asustados por la fuerza del movimiento.

“Estamos un poquito nerviosos por lo que acabamos de sentir. Fue bastante intenso” Massiel Rodríguez

Ante la evidente tensión en el set, la periodista pidió comprensión a la audiencia ya que se había sentido muy fuerte y no se contaba con mucha información.

“Quiero pedirle disculpas, somos seres humanos y estamos un poco nerviosos porque de verdad lo hemos sentido bastante fuerte y estamos aquí pues para llevarles la información” Massiel Rodríguez

Acto seguido, instó a la ciudadanía a conservar la tranquilidad: “Usted que está en casa, usted que está en su auto, a mantener la calma”.

Tras el momento de angustia, el canal mantuvo la transmisión para mostrar los primeros reportes de evacuaciones masivas en la capital y llamadas desde Colón.

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍



Fuente: USGS.

Video: Deportes RPC. pic.twitter.com/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

Videos muestran cómo se vivió el sismo en Panamá

Los videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación sobre el terremoto en Panamá muestran el pánico de la población, evacuaciones en tiempo real y algunas afectaciones materiales.

Diversos videos grabados por la ciudadanía muestran a cientos de trabajadores y residentes saliendo a las calles desde los rascacielos del centro financiero de Ciudad de Panamá.

Se registraron evacuaciones masivas en lugares de alta concurrencia como el centro comercial Town Center y la evacuación preventiva de la estación del Metro de San Miguelito.

🇵🇦‼️ | URGENTE — Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 8,0 que sacudió Panamá. pic.twitter.com/3Vp3tFQ7aK — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

Varios clips documentaron afectaciones dentro de establecimientos y locales comerciales, incluyendo la caída de techos falsos, rajaduras en acabados, cristales rotos y el desprendimiento de estructuras ligeras.

Cabe señalar que epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba y a unos 39 km al oeste/noroeste de Tonosí (provincia de Los Santos, península de Azuero), a una profundidad superficial de entre 4 y 10 km.

Tras el evento principal, el IGC-UP detectó nuevos movimientos en la zona, entre ellos un sismo de magnitud 3.4 a la 1:15 p. m., una réplica de magnitud preliminar 6.0 a la 1:22 p. m. cerca de Tonosí, y otro temblor de 4.6 cerca de La Chorrera.

Las autoridades y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indicaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos graves en los balances preliminares.