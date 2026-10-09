Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá, donde se reportaron daños materiales y réplicas tras el movimiento telúrico.

Ante la emergencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó si hay mexicanos afectados y proporcionó un número telefónico para solicitar asistencia consular.

SRE sobre sismo 7.6 en Panamá (SRE en X)

De acuerdo con los reportes preliminares, el terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó cerca de la región de Tonosí.

El movimiento fue percibido en distintas zonas de Panamá y, según los primeros informes, también en otros países de América Latina.

Tras el sismo, se reportaron daños materiales en edificios, viviendas y otras estructuras.

Mientras tanto, los servicios de emergencia de Panamá continúan atendiendo la situación y las autoridades evalúan las afectaciones.

SRE descarta mexicanos afectados por sismo en Panamá

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Panamá, informó que, hasta el momento de su reporte, no tenía conocimiento de mexicanos afectados por el sismo de magnitud 7.6.

Ante esta situación, la dependencia recomendó a la comunidad mexicana que se encuentra en Panamá seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informada mediante canales oficiales.

Asimismo, quienes necesiten asistencia o protección consular pueden comunicarse directamente con la representación diplomática mexicana al teléfono 6705-6215.

La Embajada de México en Panamá se mantendrá atenta a la evolución de la emergencia y a cualquier situación que requiera apoyo consular para ciudadanos mexicanos.

Reportan réplicas tras sismo de magnitud 7.6 en Panamá

Tras el fuerte sismo en Panamá, agencias internacionales reportaron varias réplicas, algunas de ellas de magnitud 6, de acuerdo con la información preliminar disponible.

Las autoridades también evalúan posibles daños en distintas zonas del país, entre ellas las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, así como la región de Azuero.

Los primeros informes señalan que el movimiento telúrico se sintió en diversas partes de Panamá.

Ante la situación, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener la calma y atender las recomendaciones de protección civil.