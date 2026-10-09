Massiel Rodríguez es una periodista y presentadora de televisión de Panamá, por lo que te damos detalles de su vida.

¿Quién es Massiel Rodriguez?

Massiel Rodríguez es una reconocida periodista, locutora y presentadora de televisión panameña, oriunda del distrito de Chitré en la provincia de Herrera.

Se ha destacado por su participación en medios de comunicación y cadenas del país como Telemetro Reporta, principalmente en la edición de mediodía.

También ha participado en el programa turístico Rutas de mi país y ha aparecido en Cuna de Acordeones. Es conocida popularmente como la “Barbie panameña” y cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram.

Massiel Rodriguez, periodista de Panamá (@masrodriguez /Instagram)

¿Qué edad tiene Massiel Rodriguez?

Massiel Rodriguez nació el 12 de noviembre de 1980 en Panamá, es decir que actualmente tiene 45 años y cumplirá 46 en noviembre de 2026.

¿Massiel Rodriguez tiene pareja?

Massiel Rodríguez estuvo casada con Alfredo Vallarino, según una entrevista publicada por Panamá América en 2007, en la que la presentadora habló de su matrimonio y de su vida familiar.

Sin embargo, actualmente no se conoce públicamente que tenga pareja, además en años anteriores, alrededor de 2017-2018, se declaró soltera y mencionó que algunas de sus relaciones a distancia no prosperaron.

Massiel Rodriguez, periodista de Panamá (@masrodriguez /Instagram)

¿Qué signo es Massiel Rodriguez?

Massiel Rodríguez es Escorpio, ya que nació el 12 de noviembre, pues este signo del zodiaco occidental comprende a las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre.

Massiel Rodriguez, periodista de Panamá (@masrodriguez /Instagram)

¿Massiel Rodriguez tiene hijos?

Sí, Massiel Rodríguez tiene dos hijas: Analida y Ana Laura Vallarino Rodríguez y ha hablado públicamente sobre la maternidad y sobre cómo combina sus responsabilidades familiares con su trabajo en televisión.

En una entrevista publicada en diciembre de 2016 por Panamá América, Rodríguez describió la maternidad como una responsabilidad que le ha brindado felicidad y destacó la importancia de dedicar tiempo de calidad a sus hijas.

Massiel Rodriguez, periodista de Panamá (@masrodriguez /Instagram)

¿Qué estudió Massiel Rodriguez?

Massiel Rodriguez estudió Producción de Televisión en el Instituto Técnico Superior de la Comunicación de Panamá.

Massiel Rodriguez, periodista de Panamá (@masrodriguez /Instagram)

¿En qué trabajó Massiel Rodriguez?

Massiel Rodríguez ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación panameños, principalmente como periodista, presentadora de noticias y conductora de programas de televisión.

Entre las experiencias profesionales en medios de Panamá de Massiel Rodriguez destacan:

Telemetro Reporta: ha trabajado como presentadora de este noticiero, incluida su edición del mediodía.

Código 4: participó como presentadora de este espacio televisivo.

Rutas de mi país: condujo este programa dedicado al turismo nacional.

Cuna de Acordeones como conductora y presentadora

Radio: también ha tenido experiencias como locutora como en Radio Mix con programas como El Primero

Programas de entretenimiento: a lo largo de su carrera ha participado en diferentes formatos televisivos, además de su trabajo informativo.