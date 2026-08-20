Vía redes han comenzado a circular imágenes de cómo se vio el fuerte sismo de magnitud 7.2 que sacudió Ayacucho, Perú, este 20 de agosto.

El movimiento telúrico se percibió en Lima, Ica, Cusco, Apurímac y Arequipa. Su epicentro fue a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, provincia de Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros.

Así se vio el fuerte sismo de magnitud 7.2 que sacudió Ayacucho, Perú (Michelle Rojas)

Fuerte sismo de sismo de magnitud 7.2 que sacudió Ayacucho, Perú, deja daños leves

La región de Ayacucho, Perú, registró un sismo de magnitud 7.2. Pese a su fuerza, no se reportan hasta el momento muertes o daños de gravedad, ni riesgo de tsunami.

Sin embargo, en algunas laderas de cerros de Ayacucho ocurrió el deslizamiento de tierra y rocas, lo que provocó nubes de polvo.

Así como afectaciones a la población de la zona que perdió a sus animales y bienes durante el movimiento telúrico.

De acuerdo con las autoridades en al menos 18 centros poblados de Ayacucho se presentaron afectaciones en viviendas y escuelas.

En Cusco, el sismo también se sintió con fuerza y generó daños visibles en la fachada de la Sede del Poder Judicial desde el techo hasta los cimientos de la estructura.

La situación generó momentos de sorpresa y miedo en algunas personas que estaban frente al edificio al momento del sismo.

Igualmente, las azoteas de diversos inmuebles tuvieron desprendimiento de ladrillos.

Tras el sismo que sacudió Ayacucho, elementos de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres se mantienen verificando e inspeccionando la zona para evaluar los daños.