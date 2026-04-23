Autoridades de Estados Unidos aseguraron un lanzagranadas tipo RPG y decenas de armas ocultas en un vehículo que intentaba cruzar hacia México, en un caso que evidencia el tráfico de armas hacia el país.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, el hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, cuando un automóvil fue enviado a revisión secundaria.

“Nuestros oficiales de CBP descubrieron todas estas armas (¡incluyendo un lanzacohetes RPG!) que estaban siendo introducidas de contrabando a México. Una combinación de experiencia en inspección y tecnología evitó que estas armas cayeran en manos de los cárteles.” Embajada de Estados Unidos en México

Descubren arsenal oculto en compartimento secreto

Durante una inspección, agentes aduanales localizaron un compartimento oculto debajo de los asientos de un vehículo donde se escondía un arsenal que incluía:

Un lanzagranadas RPG

16 rifles tipo AK

Cargadores

Culatas

Diversas piezas de armas

En total, el decomiso incluyó más de 20 armas y múltiples accesorios, lo que, según autoridades, demuestra la capacidad de tráfico de armas en un solo vehículo.

El vehículo, un Lexus de cuatro puertas, se dirigía hacia México cuando fue interceptado por los oficiales fronterizos el pasado 19 de abril.

La CBP destacó que este tipo de aseguramientos refleja la preocupación por el flujo de armas provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano y su posible uso por parte de organizaciones criminales.

Autoridades de Estados Unidos decomisan armas con destino a México (@USEmbassyMEX / X)

Conductora enfrenta cargos; investigan posible destino

Se reveló que el descubrimiento del arsenal de armas con destino a México, era llevado por una conductora mujer, quien fue detenida y enfrenta cargos por contrabando, delito que podría derivar en una pena de hasta 10 años de prisión.

En el automóvil también viajaban tres menores de edad, quienes fueron entregados a familiares tras el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el arsenal estaba vinculado directamente con algún cártel del narcotráfico, aunque señalaron que este tipo de decomisos está relacionado con el poder de fuego de estas organizaciones.