El presidente Donald Trump amenazó con una intervención en México si el gobierno “no hace su trabajo” contra el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos aseguró que mantendrán el trabajo contra el tráfico de drogas hacia su país, lo que podría incluir operaciones terrestres en territorio mexicano.

“Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros” Donald Trump

Esto en el marco de la presentación de la nueva Estrategia Antiterrorista que coloca a los cárteles del narcotráfico como una de las principales amenazas para su seguridad nacional.

Trump asegura que intervendrá en México si “no van a hacer el trabajo “ contra el narcotráfico

Donald Trump resaltó la estrategia para el combate al narcotráfico que ha implementado en Estados Unidos, con la que, aseguró, se ha reducido la entrada de drogas por mar en un 97%.

Durante su discurso por el Día de la Madre Militar, resaltó que ahora también implementará operaciones terrestres contra el tráfico de drogas lo que “es mucho más fácil”.

Además, Donald Trump aseguró que si bien estas acciones terrestres podrían traer críticas de representantes de México, “si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97%... y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros” Donald Trump

Estrategia Antiterrorista de Trump va contra cárteles del narcotráfico

El miércoles 6 de mayo la Casa Blanca presentó su nueva Estrategia Antiterrorista contra los cárteles del narcotráfico y su operación en Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, esta nueva política exige a México “resultados tangibles” de sus acciones en contra del tráfico de drogas como:

capturas

extradiciones

acciones contra funcionarios corruptos

Asimismo, reitera que los cárteles del narcotráfico serán considerados amenaza comparables con grupos terroristas.

En el mismo sentido, el gobierno de Donald Trump señaló que se asegurará de continuar con campañas militares y policiales contra cualquier grupo designado como organización terrorista.