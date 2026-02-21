Tras los ataques que Estados Unidos realizó contra embarcaciones en el Pacífico, familiares de 8 de los 11 fallecidos dieron a conocer de dónde eran las personas que murieron en la operación contra el narcotráfico.

Al respecto, se reportó que los familiares de las personas abatidas confirmaron que eran originarios de Nayarit, pues 7 vivían en la comunidad de Cruz de Huanacaxtle y el octavo en Corral del Risco.

Revelan detalles de 8 de los 11 fallecidos en ataques de Estados Unidos en el Pacífico

Como parte de las acciones que Estados Unidos realiza contra el narcotráfico internacional, el Comando Sur realizó 3 ataques mortales contra embarcaciones que navegaban en el Océano Pacífico y en ellos fueron abatidas 11 personas.

Días después, familiares de 8 de los 11 fallecidos en los ataques revelaron que eran originarios del estado de Nayarit, 7 de la comunidad y Cruz de Huanacaxtle y uno de Corral del Risco:

Edgar “N”

Diego “N”

Pedro Adrián “N”

Luis Carlos “N”

Carlos “N”

Abel “N”

José Francisco “N”

Braulio “N” (de Corral del Risco)

Al respecto, medios informaron que las familias de los presuntos delincuentes que fueron abatidos, celebraron el 19 de febrero, misas y homenajes simbólicos en su honor.

Lo anterior debido a que como reportó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en los ataques cinéticos las embarcaciones fueron destruidas y los cuerpos se perdieron en altamar.

Ataque a embarcaciones en Pacífico (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Estados Unidos realizó 3 ataques en el Pacífico

Sobre lo ocurrido en el operativo del 16 de febrero, el Comando Sur de Estados Unidos resaltó que el despliegue consistió en 3 ataques directos contra embarcaciones que navegaban en el Pacífico.

A través de un mensaje compartido en X, el organismo refirió que dichas embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas y en el ataque, fueron abatidas 11 personas.

Asimismo, sostuvo que se pudo confirmar que las embarcaciones solían transitar por rutas que son conocidas como parte del trasiego de drogas y “participaban en operaciones de narcotráfico”.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Sobre el saldo mortal, resaltó que 11 “narcoterroristas hombres murieron”: 4 en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe.

Cabe destacar que hasta el momento, ninguna autoridad mexicana se ha pronunciado con respecto al ataque en el Pacífico, por lo que no hay confirmación oficial sobre la identidad y origen de las personad fallecidas.