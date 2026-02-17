El Comando Sur de Estados Unidos informó que la noche del 16 de febrero de 2026 realizó tres ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, que dejaron 11 muertos.

Los operativos fueron dirigidos por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo el mando de Francis L. Donovan, y se suman a los más de 30 ataques realizados desde septiembre de 2025.

En total, más de 130 personas han muerto en estas acciones contra rutas marítimas identificadas como usadas por organizaciones criminales.

La noche del lunes 16 de febrero, el Comando Sur realizó 3 ataques a embarcaciones del narco en el Pacífico y Caribe; de acuerdo con los informes 11 presuntos delincuentes murieron por estas acciones.

Según el informe, fueron abatidos en el ataque 11 hombres narcoterroristas de los cuales:

4 murieron en el primer ataque en el Pacífico Oriental

4 murieron en el segundo ataque en el Pacífico Oriental

3 murieron en el tercer ataque en el Caribe

Los ataques fueron dirigidos por Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, quienes realizaron “tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, señaló el Comando Sur.

Más de 130 personas han muerto en ataque a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe

Desde septiembre de 2025 el gobierno de Estados Unidos inició con ataques a embarcaciones que navegan en el Pacífico y el Caribe, supuestamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Desde entonces y hasta la fecha, se han realizado 38 ataques a lanchas que presuntamente circulan en rutas identificadas por su uso para el narcotráfico.

En estos ataques, se ha reportado la muerte de entre 130 y 150 personas supuestamente relacionadas con el narco.