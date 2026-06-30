Gustavo Petro respaldó a Karol G por su mensaje dirigido a Abelardo de la Espriella tras su reciente victoria en Colombia, en donde la cantante le pidió al ultraderechista que “gobernara para todos”.

“Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida”. Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia

En redes sociales, el presidente saliente agradeció a la cantante colombiana por su “concepción democrática” y aseguró que su postura representa la necesidad de “fraternidad humana”.

Además, Petro criticó a De la Espriella por haberle dicho a Karol G que se “uniera a la manada”, ya que consideró que ese tipo de narrativa podría “llevar al pueblo al abismo”.

Gustavo Petro mensaje (Captura de pantalla )

Gustavo Petro critica a Abelardo de la Espriella por llamar “manada” al pueblo

Gustavo Petro consideró que la victoria de De la Espriella no solo augura la deshumanización de Colombia, sino de todo el mundo, donde la gente no sabrá distinguir lo verdadero de lo falso.

Asimismo, Petro cuestionó directamente al presidente electo por referirse a Karol G en términos de “manada”, afirmando que tratar al pueblo como animales es una visión “bestia” y peligrosa.

“Por tratar al pueblo como una manada dominada por un macho alfa, pues, el macho alfa podrá, si huele de verdad el futuro, llevar a la manada a dónde hay vida, Pero si es un simple bruto y bestia, el supuesto macho alfa llevará a la manada al abismo”. Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia

Señaló que la humanidad no debe subordinarse a “machos alfa de pacotilla” y advirtió que ese tipo de liderazgo puede llevar a los pueblos, en específico a Colombia, “al abismo”.

El mandatario también defendió el valor del arte en la vida democrática, destacando que Karol G “tocó las estrellas” en su concierto del jubileo, y llamó a los colombianos a no aceptar ser tratados como manada.

Karol G pide a De la Espriella gobernar para todos y le recuerda que el poder “no es un trofeo”

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella en la que le pidió gobernar sin divisiones y pensando en todos los colombianos sin importar su postura política.

La cantante señaló que el poder “no es un trofeo ni un premio”, sino una responsabilidad, y llamó al presidente electo a escuchar tanto a quienes votaron por él como a quienes no lo hicieron.

Karol G manda carta a De la Espriella