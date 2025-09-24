Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles marca el regreso triunfal de uno de los títulos más influyentes del género de los RTS.

Esta edición de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no es simplemente un remaster, es una reconstrucción cuidadosa que honra el legado del original de 1997.

En 5 puntos te diremos por qué se trata de uno de los títulos a tener en cuenta:

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mantiene su historia envolvente Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles refina su gameplay Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles agrega varias novedades interesantes Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se ve muy bien Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles trae el juego original para los nostálgicos

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square-Enix)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mantiene su historia envolvente

Lo primero que comentaremos es que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mantiene su historia envolvente; toda la trama prácticamente se mantiene igual al original, lo cual es bueno.

Ambientado en el convulso reino de Ivalice, el juego nos sumerge en una época donde las tensiones entre las casas nobles estallan en la llamada Guerra de los Leones.

El protagonista, Ramza, junto a su amigo Delita, se ven atrapados en una red de traiciones, desigualdad social y ambiciones ocultas.

A través de su viaje, el juego explora temas como la corrupción, el poder, la identidad y el sacrificio, con una narrativa que se aleja de los arquetipos heroicos tradicionales para ofrecer una visión más cruda y política del mundo medieval fantástico.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square-Enix)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles refina su gameplay

Aunque sistema de combate se mantiene fiel a sus raíces, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles refina su gameplay con varias mejoras.

El título agrega el modo “Squire”, que es un nivel de dificultad para jugadores nuevos, con tutoriales dinámicos y dificultad ajustada; perfecto para quienes quieran seguir solo la historia.

Además cuenta con una interfaz renovada con accesos rápidos, mejor visibilidad de estadísticas y gestión de unidades más intuitiva.

Lo cual te ayuda a dominar de mejor manera el terreno, lo cual es muy importante en los RTS de este estilo.

Por otra parte el sistema de clases sigue siendo uno de los pilares del juego. Los jugadores pueden personalizar sus escuadrones con unidades únicas con habilidades activas y pasivas.

La progresión se basa en puntos de trabajo, que se obtienen al participar en combates, y permiten desbloquear nuevas técnicas y especializaciones.

Esto último podría molestar a jugadores de RPG modernos, pues para tener un buen equipo, necesitas tener varios encuentros para subir de nivel y mejorar tus estadísticas.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square-Enix)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles agrega varias novedades interesantes

Más allá de lo que se hizo con el gameplay, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles agrega varias novedades interesantes, que le agregan un plus al título.

Una de las grandes novedades es la incorporación de doblaje completo en inglés y japonés, lo que permite una inmersión mucho más profunda en los diálogos y escenas clave.

La traducción se basa en la versión War of the Lions, pero con ajustes que buscan mayor fidelidad al tono original y coherencia histórica.

Se han añadido nuevas escenas cinemáticas que expanden el trasfondo de personajes secundarios, así como eventos opcionales que cubren agujeros del original.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square-Enix)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se ve muy bien

Pasando al aspecto técnico podemos decir que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se ve muy bien, siendo una combinación entre el clásico 2D HD de Square-Enix y un escalado del 3D original.

Decimos esto porque los personajes no pierden ese estilo pixel que los caracterizaba en el original; pero ahora cuentan con una mayor definición que le suma detalles a cada uno de los diseños.

Mientras que los escenarios de batalla se mantienen en 3D, pero igualmente las gráficas fueron escaladas para ajustarse a la época moderna, agregando sobras y efectos de luz que los hacen destacar.

Sobre todo cuando haces una revisión en 360 grados, notando perfectamente los relieves que son tan importantes para el gameplay.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square-Enix)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles trae el juego original para los nostálgicos

Si bien esto se puede catalogar con un mero “extra”, creemos que es digno de mención el señalar que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles trae el juego original para los nostálgicos.

Esto significa que tienes dos juegos en uno, donde podrás hacer comparaciones acerca de las dos versiones, además de experimentar el original de los 90’s.

Lo cual también suma a la preservación de los videojuegos, ya que por lo general las desarrolladoras se olvidan de sus juegos originales a la hora de hacer remakes.

Dándole así la oportunidad al jugador de elegir la versión que más les guste y aumentando la rejugabilidad de la obra de una manera bastante creativa.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square-Enix)

¿Vale la pena Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles?

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mantiene esta gran racha de Square-Enix con sus remasters y remakes, los cuales han estado a la altura de las expectativas.

Con Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no solo nos encontramos con la que podría ser la versión definitiva del juego, también con un título que no ha perdido ni un paso a pesar del tiempo.

Siendo una obra bastante entretenida y muy bien hecha, la cual parece que no tiene los casi 30 años que alcanzará muy pronto.

Y claro, el traer consigo el juego original es un gran extra, al ser una parte importante de la historia de los videojuegos y de la misma Square-Enix.