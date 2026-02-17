Como buen juego de deportes de Nintendo, Mario Tennis Fever busca reinterpretar una disciplina clásica con un toque festivo y arcade, apostando más por la diversión en “familia” que otra cosa.

Si bien Mario Tennis Fever, lanzado para Nintendo Switch 2, intenta recuperar la chispa competitiva y social de otros juegos del estilo, en realidad no logra del todo su cometido.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Mario Tennis Fever tiene un gameplay equilibrado Mario Tennis Fever trae consigo algunas mecánicas interesantes Mario Tennis Fever tiene una buena cantidad de modos La estética de Mario Tennis Fever es agradable Mario Tennis Fever cuenta con varias limitaciones

Mario Tennis Fever tiene un gameplay equilibrado

Mario Tennis Fever tiene un gameplay equilibrado, lo cual será del agrado de los veteranos de la saga.

La jugabilidad mantiene la accesibilidad típica de Nintendo; controles simples para principiantes, pero con suficiente profundidad para quienes buscan dominar técnicas avanzadas como globos, dejadas y voleas.

Es decir, son fáciles de aprender en un primer momento pero, si quieres dominar el juego a profundidad, necesitarás dedicar varias horas a explorar los distintos aspectos que te ofrece.

El resultado es un equilibrio entre caos y precisión, donde tanto viejos conocidos de la franquicia como nuevos jugadores encontrarán algo que los divierta, sobretodo en el aspecto del multijugador.

Eso sí, recomendamos jugar de manera tradicional, con el stick y botones, pues el estilo realista con controles de movimiento no funciona muy bien, debido a que el juego no capta muy bien las señales de los JoyCon.

Mario Tennis Fever (Nintendo)

Mario Tennis Fever trae consigo algunas mecánicas interesantes

Más allá del gameplay base, Mario Tennis Fever trae consigo algunas mecánicas interesantes, que buscan ser el factor diferenciador con otros títulos similares.

El gran atractivo son las raquetas, un sistema que introduce poderes especiales y un medidor de energía que se carga durante los partidos.

Cada personaje puede equipar diferentes raquetas con efectos únicos; desde golpes que alteran la trayectoria de la pelota, hasta habilidades que afectan el campo de juego.

Esto añade una capa estratégica que recuerda a los ítems de Mario Kart, pero adaptados al ritmo del tenis; donde además de la habilidad, se necesita saber usar muy bien los poderes para ganar los partidos.

Aunque claro, eso le quita todo rastro de rigor al deporte, haciendo casi imposible ganar a base de pura técnica, lo que podría molestar a más de uno, pues recordemos que Nintendo no suele balancear muy bien estas entregas.

Mario Tennis Fever (Nintendo)

Mario Tennis Fever tiene una buena cantidad de modos

Aunque son los tradicionales, Mario Tennis Fever tiene una buena cantidad de modos, tanto online como offline, para que explotes todo el juego.

De entrada están las tradicionales Partidas rápidas, que se puede decir que son la opción principal del juego, donde puedes explorar el núcleo arcade, pensado para diversión inmediata.

También está el Modo Aventura; una campaña con elementos RPG donde se exploran diferentes mundos temáticos y se desbloquean raquetas especiales.

Finalmente está el Multijugador, que es el verdadero corazón del juego. Con amigos, el título brilla con intensidad. Aunque es recomendable jugar en la misma consola, la opción online también cumple su objetivo.

Ya que ofrece torneos y rankings, aunque la experiencia depende de la estabilidad de la conexión; si bien nosotros no tuvimos problemas, es cierto que los servidores de Nintendo nunca son los más estables.

Mario Tennis Fever (Nintendo)

La estética de Mario Tennis Fever es agradable

En términos visuales, la estética de Mario Tennis Fever es agradable, con gráficos detallados y coloridos, que van desde los personajes hasta los escenarios.

Cada cancha tiene elementos propios que las hacen destacar de entre las otras, que además hacen referencia a los juegos del fontanero más famoso del mundo.

Algunas tienen elementos interactivos que refuerzan el caos festivo, como tuberías, la flores de Super Mario Wonder, e incluso hay una con elementos de pinball.

También hay que mencionar que la música acompaña con ritmos alegres y remixes de temas clásicos de Mario, reforzando la identidad arcade.

Mario Tennis Fever (Nintendo)

Mario Tennis Fever cuenta con varias limitaciones

Si bien es un juego en general divertido, Mario Tennis Fever cuenta con varias limitaciones que hacen que, como muchos otros títulos del estilo, se agoten rápido en la experiencia para un jugador.

Principalmente el Modo Aventura, aunque es más robusto que en entregas pasadas, sigue siendo relativamente corto y con una narrativa ligera; algo que podría molestar a los jugadores que buscan algo más completo.

Además, el enfoque totalmente arcade se llega hasta la exageración en esta ocasión, lo cual puede abrumar después de varias sesiones de juego debido a la gran cantidad de elementos en pantalla.

Lo irónico es que pasando este espectáculo, el juego cae en la monotonía y no ofrece mucho a menos que juegues de manera constante en el multijugador local y online, lo cual podría volverlo obsoleto rápidamente.

Mario Tennis Fever (Nintendo)

¿Vale la pena Mario Tennis Fever?

Mario Tennis Fever no es un simulador de tenis ni pretende serlo. Es un juego arcade que abraza el caos y la diversión, con mecánicas frescas y un multijugador vibrante.

Sin embargo, eso no evita que Mario Tennis Fever tenga falencias importantes, el caso más evidente es su Modo Aventura, que sigue siendo la parte débil de la franquicia, como un añadido meramente anecdótico.

Para quienes buscan un título que combine accesibilidad, estrategia ligera y mucha energía festiva, esta es una buena opción en general, como casi cualquier juego de Mario.

Pero si buscas una experiencia más profunda que pueda explotarse más allá del multijugador, es posible que termine decepcionándote.